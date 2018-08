Raspisan konkurs za upis studenata u drugom roku

Za sve cikluse studija na Univerzitetu u Banjaluci u akademskoj 2018/2019. godini raspisan je konkurs za upis u drugom upisnom roku.

Kako je predviđeno, na svih 17 organizacionih jedinica planiran je upis 200 studenata čije školovanje se finansira iz budžeta. Na sufinansiranju ima mjesta za 1.065 studenata, a na samofinansiranju za troje, saopšteno je iz Univerziteta.

U drugom upisnom roku ima 150 slobodnih mjesta za studente sa statusom stranih državljana, kao i 113 mjesta za vanredne studente.

Broj slobodnih mjesta za upis na prvi ciklus na organizacionim jedinicima Univerziteta u Banjaluci:

Akademija umjetnosti (60), Arhitetkonsko-građevinko-geodetski fakultet (53), Ekonomski fakultet (104), Elektrotehnički fakultet (67), Mašinski fakultet (92), Medicinski fakultet (103), Poljoprivredni fakultet (155), Pravni fakultet (152), Prirodno-matematički fakultet (181), Rudarski fakultet (43), Tehnološki fakultet (103), Fakultet bezbjednosnih nauka (7), Fakultet političkih nauka (58), Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta (65), Filozofski fakultet (121), Filološki fakultet (71), Šumarski fakultet (95).

Na drugom ciklusu studija planiran je upis 1.266 studenata. Za studije finansirane iz budžeta predviđeno je 126 mjesta. Za 565 studenata planirano je sufinansiranje, a za 40 samofinansiranje. Mjesta ima i za 110 stranih i 425 vanrednih studenata.

Na trećem ciklusu u akademskoj 2018/2019. godini na devet organizacionih jedinica planiran je upis još 123 studenta. Predviđeno je sufinansiraće za devet studenata, samofinansiranje za 104 i deset studenata stranih državljana.

Prijavljivanje kandidata za drugi upisni rok na svim ciklusima studija, počinje 27. avgusta i završava 5. septembra ove godine. Prijem dokumenata vrši se svaki radni dan.

Polaganje prijemnog ispita je 7. septembra, sa početkom u 9.00 časova na svim fakultetima/akademiji.

Objavljivanje rezultata konkursa je do 10. septembra do 14.00 časova, a konačne rang liste do 14. septembra ove godine.

Upis primljenih kandidata počinje 17. septembra i traje do 19. septembra.

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjaluci polaganje prijemnog ispita traje od 7. do 13. seprembra, sa početkom u 9.00 časova. Objavljivanje rezultata konkursa je 13. septembra do 16.00 časova, a konačne rang liste do 17. septembra. Upis primljenih kandidata počinje 18. i traje do 20. septembra.

Na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjaluci polaganje prijemnog ispita biće održano 7. i 8. septembra sa početkom u 9.00 časova.

Na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjaluci polaganje prijemnog ispita biće održano 7. septembra 2018. godine sa početkom u 7.00 časova.

Na organizacionim jedinicama Univerziteta u Banjaluci na kojima i poslije drugog upisnog roka ostane slobodnih mjesta biće organizovan i treći upisni rok, saopšteno je iz Univerziteta.