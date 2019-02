Rajčević: Stav Halilovića poguban za sistem visokog obrazovanja

Jedino riješenje za haotičnu situaciju oko reakreditacije univerziteta u BiH je da Agencija za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđenje kvaliteta BiH prihvati akreditacije Agencije Republike Srpske i upiše ih u državni registar, poručuje danas Srđan Rajčević.



Tvrdi da Republika Srpska ima tu nadležnost i da joj je niko ne može oduzeti. Oglasio se i Enver Halilović. Za poruke iz Republike Srpske kaže da su zlonamjerne. Uvjerava da se prijedlog Vlade Srpske ne može usvojiti jer u Federaciji ne postoji takva agencija. Negira i da je riječ o prenosu nadležnosti, ali kaže da je reakreditacija proces koji se obavlja na BH. nivou.

"Faktički se ne dopušta ulazak agencije na BH. na nivou u akrediatciju ustanova u BiH. Republika Srpska je donijela taj akt i ona bi, kad bi to bilo moguće, da ide u separatnu akreditacijiu, a Federacija ne može donijeti taj akt", istakao je Enver Halilović, direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđenje kvaliteta BiH.

Zato od Republike Srpske traži da prihvati odluke Agencije. U Srpskoj ponavljaju da odluke ne može da donosi jedan čovjek. Ne spore da Agencija na BH. nivou ima međunarodni suverenitet u pitanjima visokog obrazovanja, ali tvrde da je do problema došlo zbog potrebe da se prenesu nadležnosti ustavno zagrantovane entitetima.

"Naša agencija ima nadležnost za akreditaciju visokoškoslskih ustanova na teritoriji Republike Srpske. Agencija kojom Halilović rukovodi je dužna da rezultate tog procesa i te akreditacije upiše u državni registar kako bi se ostvarila međunarodna vidljivost, i ništa više", istakao je Srđan Rajčević, ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike srpske.

Srđan Rajčević rado bi da čuje stavove svih članova Upravnog odbora te agencije po tom pitanju jer, kako kaže, Halilović konstantno istupa sam. To što se njegovo ime ističe, posebno je zasmetalo prvom čovjeku agencije. Zato se, kaže, ne osjeća bezbejdno.

"Ovo ima neku drugu pozadinu u spominjanju mog imena više puta juče. Koju pozadinu? Pa ja sam kazao bezbjednosnu pozadinu", naglasio je Halilović.

"Moja je dužnost bila da identifikujem krivca za ovakvo stanje i ja sam ubijeđen da tom čovjeku sigurno nije ugrožena bezbjednost i to su sitne političke igrice da bi se došlo do željenih rezultata sa njegove strane", naglasio je Rajčević.

Halilović i danas tvrdi da je kraj marta samo rok koji je on predložio da se do tada nađe riješenje za reakreditaciju. U Srpskoj uvjeravaju da je to rok Evropske unije do kada se mora ući u proces akreditacije.