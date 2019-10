Radovi na mostu u Zvorniku gotovi do idućeg ljeta

Na sanaciji mosta Kralja Aleksandra u Zvorniku intezivno se radi. Građevina koja spaja narode sa obje strane Drine uskoro će zasijati u novom ruhu. Biće rekonstruisana kolovozna konstrukcija, ojačan obalni stub, a uradiće se i pjeskarenje metalne konstrukcije mosta koji je dug 208, a širok 7,2 metra.



Sredstva za njegovu sanaciju, obezbjedila je Vlada Republike Srbije. Radove su obišli gradonačelnik Zvornika i načelnik opštine.

"Mislim da izvođač napreduje nekom korektnom dinamikom i kada bi bilo moguće da ovakvo vrijeme potraje još 30 dana, mislim da bi bili pri kraju rekonstrukcije kolovoznog dijela i da bi nam to dalo vjetar u leđa, da svi radovi praktično već budu idućeg ljeta gotovi. Zahvalnost jos jednom Vladi Srbije, zahvalnost svima koji su učestvovali u dobijanju građevinske dozvole i saglasnosti za obustavu saobraćaja. Trnovit je put bio, više od 11 raznih saglasnosti, sa obje obale, iz dvije države i evo vidite radovi traju.", izjavio je Zoran Stevanović, gradonačelnik Zvorinika.

"Rok za izvođenje radova je godinu dana. U taj rok spadaju svi radovi koji su obuhvaćeni ugovorom. Rok do kraja godine je za puštanje za pješački saobraćaj. Planiranom dinamikom, ako nas vrijeme posluži, biće ispoštovan i taj rok, do kraja godine. Trenutno smo sada u farbanju donjeg stroja mosta, na polovini smo radova, krenuli smo sa betoniranjem i ostalim sa strane Srbije, to ide planiranom dinamikom, a neki naš planirani rok je 20. decembar, da se to završi", ističe Miroslav Lazarević, direktor "Enikon gradnje" koja je izvođač radova.

Zbog izvođenja radova, most je za pješake zatvoren na tri mjeseca. 5 hiljada putnika, uglavnom učenika i radnika, ima potrebu, da zbog obaveza, svakodnevno prelaze most. Za to vrijeme, obezbjeđeni su autobusi koji prevoze putnike od Zvornika do mosta u Karakaju, odnosno od Malog Zvornika do graničnog prelaza Karakaj.

"Ovo je žila kucavica između opštine Mali Zvornik i grada Zvornika. Trenutno, iskreno, ja znam za ovaj dio opštine Mali Zvornik ,trenutno ovaj dio prirednika na toj teritoriji, trpi, ima problema, svi građani imaju problema jer moraju, evo znate sve, dole moraju na onaj most, ali sada kada smo vidjeli u kakvom stanju je ovaj most, da nije došlo do rekonstrukcije, došlo bi do zatvaranja zbog bezbjednosti", smatra Zoran Jevtić, načelnik opštine Mali Zvornik.

Završetkom rekonstrukcije mosta trebalo bi, kažu, da zaživi sporazum između Srbije i BiH, kojim bi se omogućilo da most, sa važećom putnom ispravom, mogu koristiti svi građani Srbije i BiH. Do sada su mogli prelaziti samo žitelji Zvornika i Malog Zvornika. Most preko Drine, izgrađen je sredstvima kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića i Ministarstva Kraljevine Jugoslavije. Završen je krajem 1929. godine, a u saobraćaj ga je pustio kralj Aleksandar 12. januara 1930. godine. Posljednji put je rekonstruisan 68. godine.