Radovi na dionicima puta od Vukosavlja do Rače trebalo bi da krenu krajem iduće godine

Direktor “Autoputeva Republike Srpske” Dušan Topić rekao je gostujući u Centralnim vijestima ATV-a da bi radovi na dionicima puta od Vukosavlja do Rače trebalo da krenu krajem iduće godine.

"Računamo da u toku iduće godine privedemo kraju izbor izvođaća i paralelno ide eksproprijacija. Čak i ako pređe u 2022. ostajemo u nekoj našoj zacrtanoj dinamici, a to je da smo mi početkom ove godine planirali da bi kompletan taj potez, uključujući i dio koridora 5C mogao biti završen do 2025. godine. To je cilj, ali pod uslovom da ove godine definišemo izvore finansiranja", rekao je Topić.