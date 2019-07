Radnici "Vodovoda" pisali odbornicima, opozicija napustila skupštinu

Vapaje radnika gatačkog "Vodovoda" odavno niko ne čuje. Platu ne primaju mjesecima i kažu da su na rubu egzistencije. Pred kameru više ne žele, ali su u pismu gatačkim čelnicima imali šta da kažu.

"Više ne pitamo ko je kriv, pitamo vas od čega da žive naše porodice? Ljudi dragi, ovdje postoje radnici kojima je jedini izvor prihoda plata iz "Vodovoda" koje nema skoro nikako. Zadnju smo primili za februar i to umanjenu, prethodne dvije su bile minimalci, a čovjek hrani šestoročlanu porodicu. Da li to može neko shvatiti ko prima četiri hiljade maraka mjesečno, očito ne može, a i jedan i drugi su Gačani. Kakvi crni Gačan", stoji u pismu radnika "Vodovoda".

Ova pitanja smo željeli postaviti i prvom čovjeku Gacka. Milan Radmilović je to izbjegao. Ipak, nije izbjegao da iskritikuje naš rad.

"Načelniče može li izjava? - Zašto o čemu? -O Vodovodu, zašto se o tome nije danas pričalo?

"Pusti "Vodovod" bolan, ko ne priča pričam uvijek, ali neću tebi da pričam zato što si u prošlom prilogu rekao da "Vodovod" ima višemilijonske dugove", odgovorio je Milan Radmilović, načelnik opštine Gacko.

-Pa koliko imaju?

"To nije tačno, nemaju ni 100.000 dužni", poručuje načelnik.

Revizorski izvještaj iz prošle godine kaže drugačije. Ukupni dug gatačkog "Vodovoda" je veći od polovine kapitala preduzeća i iznosi više od 2 miliona maraka. Sve to potvrđuju i radnici posrnulog preduzeća.

U razgovoru iza kamera nezadovoljni radnici "Vodovoda" kažu da se njihovom preduzeću bliži stečaj te da imaju pouzdane informacije da će gatački "Vodovod" preći u privatno vlasništvo.

Problemi u "Vodovodu" mogli bi se odraziti i na Gačane. Sušni period stvara još veće probleme.

"Sam direktor "Vodovoda" je u dopisu odbornicima rekao da je samo pitanje dana kada Gacko može ostati bez vode. To skupštinsku većinu ne interesuje, ne dozvoljavaju se rasprave o preduzećima koja su pod ingerencijom SO Gacko a svi do jednog nalaze se u ogromnoj dubiozi", rekao je Siniša Šuković, odbornik SNSD-a Gacko.

Opozicionari su tražili da se na zasjedanju lokalnog parlamenta priča o ovim problemima. Tačka nije uvršćena na dnevni red pa je opozicija napustila sjednicu.

"Najveći je problem što oni koji treba da rješavaju probleme ili se prave ludi da ne vide taj problem ili neće da ga rješavaju. Ovdje je sudbina ljudi u pitanju", ističe Dragan Drašković, odbornik DEMOS-a Gacko.

"Opozicioni odbornici su dovedeni u situaciju da ne mogu da se ispune nikakvi naši zahtjevi to su egzistencijalni problemi građana da se nađu na dnevnom redu krajnje je više vrijeme", kaže Siniša Mandić, odbornik SP Gacko.

Osim "Vodovoda" i druga gatačka preduzeća grcaju u dugovima. Ništa bolja situacija nije u Komusu, ni u Domu zdravlja.