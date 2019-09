Radnici iz BiH pričaju za ATV o životu i radu u Sloveniji

Dobro pripazite ako želite da okušate sreću u inostranstvu, mogli bi naići na brojne prevarante ili poslodavce koje nije briga da li ste bolesni, povrijeđeni ili u tom trenutku sposobni da radite.



Na takvog je, u Sloveniji, naišao Elmir Ćerimović. Prekovremeni rad, neplaćeni sati i ucjene bili su mu svakodnevica. Dobro se sjeća februara prošle godine, kada je posao mogao da plati glavom. Radio je i po petnaest sati dnevno, a onda doživio težu povredu na radu. Na kraju je, tako povrijeđen, mora da da otkaz.

"Započelo je moje bolovanje. Onda je bio pritisak sa njegove strane da ja moram doći u bolovanju da radim tovarnost pri djelu, osposobljavanje, koje sam naravno uradio jer nisam znao šta smijem, a šta ne smijem. I onda je počeo njegov pritisak da se ja moram zatvoriti bolnički. Da on mora za mene sada da plaća platu i doprinose, ja ne radim i da je to za njega previše", rekao je Elmir Ćerimović.

Da u inostranstvu nije sve med i mlijeko, kako se kod nas vrlo često misli, uvjerio se i Bajro Milkić. Priča da ima svakakvih poslodavaca koji nude sve i svašta, a u stvari su veliki prevaranti koji samo žele da uzmu novac. Istina, kaže Bajro, ne treba sve stavljati u isti koš jer ima i onih koji su pošteni i fer prema radnicima. Priča da je otišao iz Velike Kladuše prije nekoliko godina i da se, za to vrijeme, svega nagledao.

"U Sloveniju sam otišao 2017. na građevinu...volio bih da nisam. Ali eto otišao sam, svakakvih budala sam upoznao. Bogu hvala pa imaju ljudi koji su i njima lijek. Tako da, ne znam ni ja. Sad sam imao skoro još jedan problem. Radiš, šef te ne plati nema druge nego... u pa nek oni gone svoje dalje", istakao je ajro Milkić.

Ovakvih priča najviše se naslušaju u Radničkom savjetovalištu u Ljubljani. Radnici ne znaju svoja prava, masno plaćaju i ono što ne bi trebali, poput besplatnih dokumenata, jer poslodavci često iskoriste njihovo neznanje pa se nađu u neobranom grožđu, kaže Goran Zrnić. U Savjetovalištu su postali iskusni lovci na nesavjesne poslodavce, pa građane BiH upozoravaju da dobro pirpaze kad se odluče na odlazak.

"Navodno imaju troškova, zato što je to biznis. Zamislite... uzimaju na ruke, niko ne pokazuje račune. Zamislite, deset ljudi koje je on angažovao, ovaj jadnik sam već platio sve i ovaj kaže ja sam imao još troškova hiljadu evra. I uzme od njih 10 po hiljadu evra i zamislite... i bez oporezivanja. Okrene ih dva, tri mjeseca uzme im od plate, rade prekovremeno od jutra do sutra...i onda kaže de ovdje nešto potpiši, potpišeš sam sebi otkaz... Sledeći", rekao je Goran Zrnić, savjetnik u Radničkom savjetovalištu u Ljubljani.

Najčešći problem onih koji odu je nepoznavanje jezika i zakona, priča Zrnić. Savjetovalište trenutno pomaže oko 1.050 osoba iz BiH koje žive i rade u Sloveniji.