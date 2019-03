Radnici gatačkog vodovoda su na rubu egzistencije, posljednju platu primili su za septembar prošle godine. Zato su stupili u štrajk upozorenja, a za 18. mart su najavili i generalni štrajk.

Pero Mrkajić, predsjednik sindikata, sa svojom skromnom platom, koju nije primio pet mjeseci, hrani šestočlanu porodicu.

"Teško, totalno teško! Ne zna u dugovima svugdje evo da ih počnem nabrajati ne znam odakle bih počeo, iskreno. Kako se snalazite? Moram i privatno, moram, ali ne mogu", kaže Mrkajić.

Pero nije jedini. Ogorčeni i ljuti radnici traže isplatu pet zarađenih plata, tople obroke i zaostale regrese. Za sve je kriv nedomaćinski odnos direktora, a odmah za njim i gatačkih vlasti koje ne okrecu glavu na sve veću dubiozu u Vodovoda, kazu nezadovoljni radnici.

"Do nokata dogorjelo, ako može i više onda je to to. Stupili jesmo u štrajk upozorenja od 6. marta i traje po zakonu do 18-og nakon toga ako ne dođe do rješenja ili dogovora ove krize sa nadležnim institucijama stupamo u generalni štrajk", kaže Boško Bejat, radnik JP "Vodovod" Gacko.

"Evo ljudi žive i sa redovnim platama pa se nekako kubure, a ovo je već dovedena u pitanje osnovna životna egzistencija. Da ne pričamo o bankama i kreditima koji svakodnevno ljudima dolaze opomene koji jednostavno nemaju rješenje za sve ovo", ističe Nataša Andrić, radnik JP "Vodovod" Gacko.

U ponedjeljak ili utorak, sa štrajkačkim odborom sjest ćemo za isti sto, kaže predsjednik gatačkog parlamenta. Jovan Kovačević vjeruje da će se naći lijek i da će gatački Vodovod isplivati sa dna. Skupština je već usvojila određene zaključke za spas, ali za ovaj haos neko mora da odgovara, poručuje Kovačević.

"O odgovornostima će se svakako razgovarati u narednom periodu, koje će se tu mjere preduzeti i šta će ko tu uraditi i da li će neko podnijeti ostavku ja to sada ne znam. Ali sa primjenom novih odluka već od ljeta bi trebalo doći do povećanja fakturisane realizacije samim tim i povećanih prihoda", kaže Kovačević.

Načelnika Gacka danas nije bilo na poslu, nije ga bilo ni predhodnih dana kada su radnici kucali na njegova vrata. Kažu, nada posljenja umire, a uzdaju se i u pomoć republičkih vlasti.

Goran Lučić je na čelu gatačkog Vodovoda skoro 15 godina. Danas na svom radnom mjestu nije bio, nije odgovarao ni na naše pozive pa ga nismo uspjeli pitati ko je kriv za katastrofalno stanje u ovom preduzeću i da li je poslije svega spreman podnijeti ostavku.

Odluku o stupanju u generalni štrajk za deset dana, potpisala su 54 radnika gatačkog Vodovoda. Izostali su potpisi direktora Gorana Lučiće, te njegovog šure i rođaka.