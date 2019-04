Stare zdravstvene knjižice, kartoni i uputnice do kraja iduće godine odlaze u prošlost, zamijeniće ih elektronske. U Republici Srpskoj uveliko se radi na uvođenju informacionog zdravstvenog sistema, a o novitetima su se danas upoznali ljekari iz Banjaluke, Prijedora i Gradiške.

Kažu, konačno će se riješiti papiroligije i više pažnje posvetiti pacijentima.

"Trenutno su zdravstveni radnici opterećeni papirlogijom, i naš rad će postati produktivniji samim tim što će dosta papirologije izbaciti. Očekujemo takođe i smanjenu gužvu u čekaonicama kao i skraćene liste čekanja za pojedine preglede", kaže Mladen Draganović, JZU Bolnica Gradiška.

Svaki pregled, dijagnoza i svi zdravstveni podaci o pacijentu nalaziće se u elektronskom kartonu. I štampani recepti će u prošlost jer će apotekama biti dostupni u elektronskoj formi. Nema ovjeravanja knjižica, ni puno hodanja, kažu u Fondu.

"Samim tim pacijenti, neće morati dolaziti ovdje kod nas ovjeravati knjižice, gubiti svoje vrijeme i novac. Takođe radnici koji rade u fondu, prebaciće se na neke druge poslove koji su primarno njihovi. Takođe, uvođenjem sistema elektronskih uputnica, stvorićemo transparentne liste čekanja", isitče Dejan Stojaković, vođa projekta "IZIS"

"Potreba papira se eliminiše. Elektronski recept poprima svoje pravo obilježje kroz jedan bitan projekat, podprojekat IZIS-a a to je elektronski recept. Mi ćemo svi imati mogućnost da realizujemo recept u apotekama kad se on nama propiše od doktora porodične medicine ili bilo kojeg drugog doktora koji za to ima pravo", kaže Dragana Krivaja, iz "MMSCODE".

Uvođenjem ovakvog sistema, resorno ministarstvo imaće i kontrolu nad brojem radnika i vremenu koje provode na poslu. Tako će biti omogućeno i uvođenje plata prema učiniku. Novi sistem bio je i tema radionice za zdravstvene radnike, koju je danas organizovao Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.