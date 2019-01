Radi pomirenja u BiH otkriti istinu o stradanju Srba na području Birča

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je danas da Srpska, radi pomirenja u BiH, traži istinu o tome ko je pobio Srbe na području regije Birač tokom proteklog rata.



Komentarišući morbidne "čestitke" koju su institucijama Srpske uputila bošnjačka udruženja povodom 9. januara - Dana Republike, Višković je upitao ko je pobio Srbe na području Bratunca, Srebrenice, Milića i drugih opština.

"Da li su morbidnije fotografije koju oni šalju ili to što su došli ovdje na Božić u januaru 1993. i pobili nedužne ljude", upitao je Višković.

On je upitao gdje su to istina i pravda ako je na prostoru regije Birač, odnosno na području Bratunca, Srebrenice, Milića i drugih opština od ukupno 3.500 žrtava njih 80 odsto stradalo za devet mjeseci, od maja 1992. do januara 1993. godine.

"Mi nijedan zločin ne opravdavamo ni s jedne ni s druge strane, ali neko mora odgovarati i za srpska stradanja. To je za nas poruka na kojoj ćemo insistirati dok god postojimo - i mi i naša djeca i naše porodice", rekao je Višković novinarima u Kravici kod Bratunca.

Na adrese institucija Republike Srpske, povodom Dana Republike 9. januara, stigle su "čestitke" morbidnog sadržaja, na kojima su fotografija gomile ljudskih kostiju i leševa i natpis: "Ako obilježite Dan Republike Srpske ne zaboravite - ovo su njeni temelji".

Među potpisanim pošiljaocima "čestitke" su, uglavnom, udruženja proistekla iz rata, među kojima je koalicija "1. mart", ali i udruženja koja se zvanično deklarišu za toleranciju, mir, istinu i pravdu. Među njima su Forum građana Tuzle i Fondacija istine, pravde i pomirenja iz Tuzle.