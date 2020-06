Putovanja - Kako do Hrvatske, Crne Gore, Turske i Grčke

Ako razmišljate o ljetovanju van granica BiH spremite se i na različite mjere. Dolazak turista među prvima je potvrdila Turska. Nema testiranja, a ne treba ni test na kovid. Zato su za tu destinacija u agencijama organizovali direktne čarter letove iz Banjaluke već od petog jula. Interesa ima i svakodenvno stižu upiti. Preduzete su sve neophodne mjere zaštite za zdravo i bezbjedno ljetovanje na turskoj obali, saopštili su tamošnji hotelijeri.

“Turska generalno ima najbolje hotele i najbolju uslugu. U tom smislu jako veliki broj hotela ima i privatne plaže, dakle, samo gosti hotela mogu biti na tim plažama, dovoljno ste izolovani od ostatka grada. Tako da, u tom smislu Turska definitivno, i zbog hotela, i zbog mjera koje će svi oni poštovati, povećaće se i higijena i sigurnost svih naših putnika, tako da mislim da je najbolja varijanta, s obzirom da su i letovi iz Banjaluke, najjednostavnija za provesti ljetovanje”, kaže Vladimir Ćorović, "Kontiki travel" Banjaluka.

U Grčkoj je situacija drugačija. Grci često mijenjaju odluke pa se sa sigurnošću još ne može reći da li će državljani BiH moći u tu zemlju od prvog jula kada su Grci najavili otvaranje granica. Kada budu otvorene i ako krenete put Grčke, budite spremni na to da ćete možda vi biti jedan od izabranih za nasumično testiranje. Ukoliko test bude pozitivan mora se u izolaciju na 14 dana.

“To, naravno, sve zavisi od epidemiološke situacije kakva će biti u našoj zemlji, ali i kakva će biti u Republici Grčkoj i te odluke donosi epidemiološki tim Grčke u saglasnosti sa Ministarstvom zdravlja, ministarstvom civilne zaštite i ministarstvom unutrašnjih poslova”, kaže Jelena Jovanović Atansio, šef Predstavništva Republike Srpske u Grčkoj.

Ako odlučite krenuti u Crnu Goru, ne zaboravite spakovati negativan test. To je od sada do daljnjeg ulaznica na crnogorsko tlo. Ni tamo slike nisu mnogo bolje. Turizam ne cvjeta. I tamo je na snazi mjera socijalne distance. To se i te kako poštuje s obzirom na to da su plaže bukvalno puste. Ipak, u uslužnim djelatnostima se ne libe mijenjati cjenovnike. Sve je otišlo za 20% gore, zbog čega, kako pišu crnogorski mediji, domaće stanovništvo negoduje.