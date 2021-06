Putnički prevoz se polako vraća "na staro"

Za posjetu rodbini u Banjaluci, Milanki Šimunović iz Imotskog, autobusom treba više vremena i novca, nego prije pandemije korona virusa.

"Oduzme sigurno tri sata vremena, je duže, duže. - Koliko ste prije plaćali, a koliko sad? Sad sam paltila 18 maraka do Bugojna, a 22 marke do Posušja. Sad ću od Bugojna do Posušja platiti sigurno 18 opet maraka. Znači, to je duplo skoro, ali dobro je šta ćeš, bitno je da se može hodati", priča Milanka.

Bilo je perioda kada je korona virus u potpunosti zatvorio autobusku stanicu. Nije bilo ni autobusa , ni putnika, ali putnički saobraćaj se polako vraća "u život".