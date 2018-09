Pušten u saobraćaj novoizgrađeni most

Čajničani su, nakon 23 godine planiranja i odlaganja, dočekali novoizgrađeni most u MZ Miljeno koji su danas u saobraćaj pustili Nenad Nešić, direktor JP Putevi RS i Neđo Mašić, direktor ŠG Vučevica.

Novi most će ubrzati protok ljudi, roba i kapitala i uveliko olakšati svakodnevicu stanovnika ove male opštine na istoku Srpske. JP Putevi RS od jula do septembra most su izgradili vlastitim sredsatvima i bez kreditnog zaduženja.

„Želim da kažem da je ovo početak i najava daljih investicija kako u opštinu Čajniče,tako i u RS, sa posebnim akcentom na istočni dio RS", kaže Nenad Nešić,vd direktor JP Putevi RS.

Direktori ŠG Vučevica Neđo Mašić zahvalili su se Vladi i JP Putevi RS koji su pomogli da se ovo napokon dogodi i svima koji su ovolike godine imali strpljenja da čekaju da se Čajniče poveže sa ostatkom svijeta.

Nadaju se da će sljedeći projekti biti brži i lakše realizovani.

„Ja sam kao građanin sretan na ovaj današnji dan, što je gospodin Nešić za sve ovo vrijeme skupio hrabrosti, odvojio sredstva JP, normalno u saradnji sa Vladom i što je uspio za mjesec dana da ovaj most napravi", rekao je Neđo Mašić, dir. ŠG Vučevica Čajniče

Vlada RS je donijela odluku da finansira renoviranje i asfaltiranje lokalnih puteva u nerazvijenim opštinama RS , među kojima je i Čajniče. Prema riječima direktora Nešića, sve projekte uz saglasnost lokalne zajednice, izvodiće JP Putevi RS. Vrijednost projekta je oko 300 hiljada maraka.