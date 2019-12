Prvi snijeg u BiH stvorio probleme vozačima

Snijeg je večeras počeo padati u Bosni i Hercegovini. Zabijelilo se na bh. planinama, ali i u Krajini, na području Zenice, Olova, Han Pijeska i Vlasenice.

Raskvašeni snijeg na cesti uzrokovao je sporiji saobraćaj na putnim pravcima Srednje-Olovo, Izačić-Bihać-Bosanski Petrovac, Vlasenica-Han Pijesak, Turbe-Banja Luka i Teslić Kotor Varoš, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Magla smanjuje vidljivost na putevima koji od Livna vode ka Kupresu, Glamoču i Drvaru, kao i na području Bihaća, Bosanske Krupe, Cazina i Velike Kladuše.

I temperature su značajno pale u Bosni pa je večeras u 19 sati u Banjoj Luci, Bosanskom Novom, Prijedoru i Sokocu izmjereno 1 stepen celzija, u Bijeljini 2, u Srebrenici i Rudom 3, a u Zenici 4 stepena. Na Bjelašnici je izmjereno 0 stepeni celzija, a u Sarajevu 5.

Prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda navodi da će i jutro i veći dio prijepodneva u Bosni i na jugoistoku Hercegovine biti u znaku snijega i susnježice, a u ostatku zemlje padat će kiša. Do večeri će se oblačnost postepeno smanjivati pa će veći dio zemlje u srijedu i četvrtak biti pod suncem, ali sa mrazom.

Temperature će se ujutro kretati od -3 do 3, na jugu do 10, a dnevne od -1 do 5, na jugu od 6 do 11 stepeni.