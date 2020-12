Prve analize: Oko 20 odsto testiranih stanovnika Srpske ima antitijela

Antitijela na korona virus ima oko 20 odsto testiranih stanovnika Republike Srpske. Pokazuju prve analize serološkog testiranja. To govori da je Republika Srpska na dobrom putu do kolektivnog imuniteta. Do sada je urađeno 500 uzoraka.

"Negdje oko 20 odsto stanovništva ili od 20 posto uzoraka krvi koje smo mi pregledali ima pozitivna antitijela. Što je dobro. Evo imali smo slučaj jedne mlade žene koja ne zna da li je bila u kontatku ikakvom , nikakvu simptomatologiju nije imala, a ima jako visoka antitijela, što govori da će ljudi u populaciji prenose virus i da se otprilike stvara taj kolektivni imunitet", kaže Ranke Škrbić, dekan Medicinskog fakulteta u Banjaluci. Procenat onih koji imaju antitijela varira od opštine do opštine, tvrde stručnjaci. Punom parom se radi na uzimanju uzoraka. Na banjalučki medicinski fakulet svakodnevno pristižu uzorci iz gradova i opština širom Srpske. Ovih dana se očekuju iz Dervente, Prnjavora i Teslića. "Studiju seroprevencije infekcije virusom korona radi se trenutno nad 61 ispitanikom sa područja opštine Teslić gdje će se uzorkovanje nad tim pacijentima vršiti u ponedjeljak i utorak. Nad pacijentima koje mi pozivamo u naše zdravstvene ustanove. Ovo nam je prvo pozivanje tih pacijenata gdje mi uzorke šaljemo na analizu", kaže Srđan Danilović, direktor Doma zdravlja Teslić. Banjalučani sa kojima smo mi razgovarali još nisu pozvani na testiranje. Kažu, rado bi se odazvali. - Bih se testirao. Nije me još niko zvao. Nismo imali nikakvih problema. Normalno da bi se odazvao na testiranje. To nije ništa sporno. - Nisu me pozvali, ali testirala bi se. Zašto da ne, radi sigurnosti, uvijek se bolje znati šta se dešava. Mislim da smo mi to manje-više svi preležali. - A zašto ja to da ne uradim, a valjda bi trebao znati ako sam je imao, kažu građani. Masovno serološko testiranje u Republici Srpskoj počelo je polovinom novembra. Plan je da do kraja ovog mjeseca bude uzeto i analizirano svih 1.500 uzoraka planiranih u prvom krugu. Po svemu sudeći, studija bi trebalo da završi početkom iduće godine. Nakon toga, kreće druga faza koja će obuhvatiti 1.000 domaćinstava, odnosno 3.000 stanovnika.