Prva grupa migranata smještena u prihvatni centar "Bira"

Nekadašnja tvornica rashladnih uređaja u Bihaću od danas je novi prihvatni centar za migrante. Hale bivše Bire postaju dom za oko 150 migranata koji su iz Đačkog doma autobusima premješteni u staru tvornicu nedaleko od centra grada.

Stanovnicima Bihaća ta odluka nije prihvatljiva jer traže da se izbjeglice izmjeste iz centra, što su jasno i rekli na nedavnim protestima. I Irfan je protiv. Živi tik uz bivšu fabriku i već duže strahuje zbog svega što migranti rade po gradu pa se pita šta će tek sada da bude kad mu postanu prve komšije.

"U svakom žito ima kukolja, tako i među migrantima. Ja se sa njima borim ima šest mjeseci. Ima finih ljudi ali ima i svašta nešto. Pa gledamo tako.. nije riješena još situacija, biće riješena ako zaustave migrante na ulazu u kanton. Samo tako", kaže Irfan Mujić.

Naš grad je prodat, Sarajevo je dobilo milione, a mi migrante, kaže Sej Ramić, lokalni odbornik koji je, do sada, organizovao nekoliko protesta. Od danas će, kaže, okrenuti drugi list. Narednih dana građani Bihaća potpisivaće peticiju kojom će tražiti da se migranti što prije izmjeste iz užeg centra grada.

"Nećemo odustati. Mi smo rekli da niti Borići niti Đački dom niti Bira nisu rješenje za prihvat migranata. Ona može biti neka privremena mjera, međutim to je cinično čekati osam mjeseci da bi opet odredili lokaciju unutar grada. I mi ćemo se služiti svim demokratskim sredstvima koja nam stoje na raspolaganju da se oni izmjeste van grada i da im se osigura smještaj dostojan čovjeka", kaže Ramić.

Uz Ramića su stali sugrađani. Bišćani su odavno izgubili strpljenje, a odluka koja je došla iz Sarajeva da Bira postane prihvatni centar, kažu, prelila je čašu.

O tome gdje će migranti u Bihaću biti smješteni, gradonačelnika niko nije pitao. Tako barem tvrdi Šuhret Fazlić, koji zbog takvog ponašanja nadležnih iz Sarajeva ozbiljno razmišlja da protestuje sa sugrađanima.

"Mi imamo migrante i niko nam ne pomaže da oni ne budu tu. Sad kad imamo migrante ovdje, hoćemo li ih tretirti na jedan human način i dati im uslove dobre da ne bi spavali po našim haustorima, da ne bi provaljivali nama ili ćemo prepustiti to Mektiću da to ide kako je on zamislio da mi ovdje živimo kao na divljem zapadu. Mi tu nemamo puno, i šta god da uradimo uradili smo pogrešno", kaže Fazlić.

Dok u Bihaću i Velikoj Kladuši građani, zbog migranata, muku muče oni ne biraju način da se domognu Unsko- sanskog kantona. I pored odluke policijskog komesara o zabrani ulaska na područje koje pokrivaju, migranti svakodnevno kreću prema Bihaću, najčešće iz Sarajeva, vozom i autobusima. Već tri dana policija na punktovima, koji su postavljeni na ulazu u kanton, kontroliše vozila i brani prolaz migrantima prema Bihaću.

"Prvi dan te odluke krenulo je 250 migranata, bilo vozom bilo autobusom, iste smo organizovanim prevozom vratili, odnosno smjestili u migracioni centar u Hadžićima. Već drugi dan je ta brojka spala za 50 od sto, negdje oko 150 lica je organizirano smješteno u Hadžiće. A evo jutros kad je zadnji voz stigao, 54 osobe su ponovo odvežene u Hadžiće", kaže Snežana Galić, portparol MUP-a USK.

Grupu migranata koja se sinoć iz Sarajeva zaputila prema Bihaću zatekla je i naša ekipa na samom ulazu u Unsko-sanski kanton. Čekli su autobus kako bi se ponovo vratili u Sarajevo, jer im je policija zabranila prolaz. Iz Ministasrtva unutrašnjih poslova USK kažu da još ne znaju zvaničan broj migranata u kantonu, ali procjenjuju da je taj broj odavno premašio četiri hiljade.