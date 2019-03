Direktor "Protivgradne preventive Republike Srpske" Tihomir Dejanović rekao je da nova protivgradna sezona počinje 15. aprila i napomenuo da je rok za podnošenje poreske prijave za naknadu za protivgradnu zaštitu 10. mart.

Dejanović je naveo da se sistem protivgradne zaštite finansira iz nekoliko izvora, ističući da je izuzetno nizak stepen naplate od fizičkih i pravnih lica koji su vlasnici, korisnici ili uživaoci obradivih zemljišnih površina, a plaćaju po hektaru obradivog zemljišta.

"Većina ovih obveznika najčešće nije upućena kako se prijavljuje i plaća naknada za finansiranje sistema protivgradne zaštite. Međutim, ako ova obaveza nije izvršena do tog roka, prijavljivanje i plaćanje ove naknade može se uraditi i naknadno", rekao je Dejanović Srni.

On kaže da se, osim toga, sistem Protivgradne zaštite finansira i iz sredstava podsticaja, zatim sredstvima lokalnih uprava, odnosno na osnovu godišnjih ugovora sa lokalnim upravama na čijem području se sprovodi zaštita od grada, kao i sredstvima osiguravajućih društava od ukupnog prihoda po završnom računu iskazanog za prethodnu godinu.

"Za predstojeću protivgradnu sezonu ugovore do danas nisu potpisali Ugljevik i Lopare, ali svakako očekujemo da to učine do početka sezone. Naknada po ugovorima za sve lokalne uprave u Republici Srpskoj sačinjena je u odnosu na broj protivgradnih stanica raspoređenih na njihovoj teritoriji", rekao je Dejanović.

On je naveo da će u protivgradnoj sezoni ove godine u sistemu biti 26 lokalnih uprava na čijem području je raspoređeno 218 klasičnih protivgradnih stanica, 11 automatskih protivgradnih stanica, te 35 prizemnih generatora srebro-jodida.

"Osim toga, u toku protivgradne sezone u rad će biti puštene i izgrađene automatske protivgradne stanice koje budu ispunile sve uslove za njihovo aktiviranje", napomenuo je Dejanović.

Prema njegovim riječima, u sezonu se ulazi sa 1.790 protivgradnih raketa, i to 1.400 preostalih iz prošle godine i 390 komada koje će biti uvezene početkom aprila.

"Početak sezone biće dočekan sa dovoljnom količinom raketa po jednoj protivgradnoj stanici, s tim da će se ubrzano krenuti i u proceduru nabavke drugog kontingenta u količini od 610 protivgradnih raketa", rekao je Dejanović.

Prema njegovim riječima, ove sedmice počelo je i montiranje opreme na repetitirima na Kozari, Trebavi, Majevici, Svinjaru i Velikom Žepu.

On je rekao da će od sljedeće sedmice timovi radnika "Protivgradne preventive Srpske" Gradiška početi razvoženje protivgradnih raketa, kao i montiranje opreme i drugih materijalno-tehničkih sredstava na protivgradnim stanicama.