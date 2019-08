Protest upozorenja na graničnom prelazu Rača

Nezadovoljni i ogorčeni zbog najave Uprave za indirektno oporezivanje BiH da izmjesti carinski terminal na drugu lokaciju, špediteri i prevoznici u Međunarodnom saobraćaju RS, jednočasovnim protestom na Graničnom prelazu Rača upozorili su da neće prihvatiti ovakvu odluku.

Organizovaće kažu, i totalne blokade prelaza dok se ne odustane od namjere gašenja terminala na Rači.



"Mi ne želimo to, niti hoćemo da prihvatimo ni u kom slučaju da se ovaj terminal zatvori i da se otvori privatni terminal koji nije ni blizu kapaciteta kao što je ovaj ovdje. Za sve ovo što ste vidjeli ovdje, stanje zaista kakvo jeste je katastrofalno, ali glavni krivac je UIO. Ako uzmemo u obzir da špedicija ovdje na godišnjem nivou negdje oko 50 do 60 hiljada carinskih deklaracija i plus njihova zakupnina, da se na ovom terminalu ubere negdje oko 3 miliona maraka. Od ta tri miliona KM, ne odvoji se 10 feninga za održavanje ovog terminala. To je nepojmljivo", kaže Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za Unutrašnji Međunarodni transport Republike Srpske.

"Izluđuje nas i ovo malo 2,3 sata što čekamo u koloni ovdje, još ako budemo pomjereni i čekali još 2,3 sata plus dodatni, tj dupli troškoli, mislim suludo je. Ne znam šta da kažem. I da dođe do toga, gledaću da promijenim Granički prelaz Raču", kaže Miodrag Bogdanić - prevoznik iz Novog Sada.

Zarić Slobodan već dvadeset godina radi kao špediter, ali ovo što se dešava je, kaže, nepojmljivo za kvalitetno poslovanje. Dok svi teže ka smanjenju troškova poslovanja i ubrzanju protoka robe i kapitala, Uprava za Indirektno Oporezivanje BiH, kaže, ide u suprotnom smjeru.

"Mi hoćemo privredu, da se razvija, ali vidimo da privreda sa ovakvim potupcima neće da se razvija. Jer, svaki privrednik će imati duple troškove i carinjenja i svega. Prevnoznici neće moći obavljati kao što su obavljali do sada svoju prevozničku djelatnost. A mi kao špediteri i nama se povećavaju troškovi. Troškovi garancije, troškovi iznajmljivanja prostorija i svega ostalog", kaže Slobodan Zarić - špediter.

"Terminal nije održavan, ali logičnije je da se nađu neka sredstva da se terminal sredi i da se to održava nego da se stvaraju veći troškovi koji će uticati na privrednike naše koji su i onako u prilično teškim situacija", kaže Radmila Koprivica - špediter.

U Upravi za Indirektno Oporezivanje navode da su primili zahtjev za sastanak od špeditera koji posluju u Carinskoj ispostavi Bijeljina, te da će ga u narednim danima i organizovati, kada će biti saslušani njihovi prijedlozi. Smatraju da potrebe za blokadom nema. Ali, jedno je sigurno. Izmjesti li se terminal, posljedice su neizbježne. Pored usporenog rada na novom terminalu, ovakav potez, mnogao bi mnoge špeditere ostaviti i bez posla.