Pronađeno 13 migranat iz Pakistana

Nezaobilazna na migrantskoj ruti i dalje je Bijeljina. Migranti bez obzira na hladane dane u Bijeljinu stižu vodom. Provjerama je utvrđeno da je jutros pronađenih 13 migranata u centru Bijeljine porijeklom iz Pakistana.

"Policijski službenici Policijske uprave Bijeljina u jutarnjim časovima pronašli su 13 ilegalnih migranata koji su na teritoriju Republike Srpske ilegalno ušli iz susjednih zemalja," rekla je Spomenka Nenić, portparol PU Bijeljina.

Migrantima nije cilj da se zadrže u Bijeljini. Svi sa kojima smo razgovarali kažu da žele da idu dalje i da im je konačan cilj Italija.

"Idem za Italiju sa mojih petoro braće i dvije sestre. Nema posla, nema novca, nema spavanja. U protekla dva dana spavali smo samo šest sati. Nismo putovali, mi smo samo hodali. Iz Srbije smo došli do Bosne, preko rijeke. U Srbiji su nam dali 100 evra, po jednoj osobi. Iz Bosne želimo da idemo dalje za Italiju," otkriva jedan od migranata iz Pakistana.

Građani Bijeljine kažu da imaju razumijevanja za situaciju u kojoj se migranti nalaze, ali da im nije svejedno ni prijatno kada ih viđaju na ulicama grada, jer, kako kažu, ne znaju ni kako će reagovati i da li su potencijalno opasni ili nasilni. Pojedini sumnjaju da među njima može biti i terorista.

"Šta mislite da li bi mogli možda predstavljati potencijalni problem?"

"Vrlo lako, jer kada dođe zima, snijeg, hladno, minus, nema ogreva, nema hrane, mora nešto da se radi. Vrlo je to opasno, sa jedne strane. Sa druge, ne možemo osuditi ljude, možda je gore bilo u njihovoj zemlji nego ovdje." "Nije mi drago kada ih vidim, ali ne mogu da ih osuđujem za to, oni su svoju zemlju napustili iz neke nevolje. Međutim, sumnjam da među njima ima i terorista."

"Nije u redu. Mislim da je ovaj federacijski dio prenaseljen. Tamo ih previše ide i svi su skoncentrisani da idu tamo, ne znam na šta će to ličiti kasnije, kada taj silni svijet dođe tu. Problem je nastao na nivou država. Trebalo je to usaglasiti na nivou Evropske zajednice, pa vidjeti da li taj silni svijet koji dolazi, gdje sa njim i šta, trebalo je najprije obezbjediti smještaj, pa onda njih dovesti."

"Pa mi smo trenutno bezbjedni, nas ništa ne diraju, ne smetaju. Pa jesu prolazili ovamo kroz selo, dolazili su, nismo kontakt imali, ali su prolazili. Nije da kažeš ni prijatno baš, ali ništa ne izazivaju, uglavnom, mirno idu," komentari su Bijeljinaca.

Iz Policijske uprave još jednom su uputili apel nadležnim institucijama da shvate ozbiljnost ovog problema.

U samom centru grada, u ulici Nikole Tesle pronađeno je 13 lica, jutros oko pet časova, bez dokumenata, a za koja je provjerama utvrđeno da su porijeklom iz Pakistana. Pronađeni migranti predati su u nadležnost inspektorima za poslove sa strancima.