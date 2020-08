Promovisani IZISI i prva elektronska kartica

Integrisani zdravstveni informacioni sistem će od ponedeljka početi da se primjenjuje u bolnici Gradiška, te domovima zdravlja Gradiška, Srbac i Kozarska Dubica. Prvu elektronsku zdravstvenu karticu predsjednik Vlade Srpske uručio je Milanu Vidoviću, iz Kozarske Dubice.

Porodica Vidovic je prije 13 godina donirala organe svog nastradalog sina, čime su spasili pet života.

"Drago mi je da su se ljudi sjetili, da nije palo u zaborav, moj postupak, odnosno postupak moje familije u tom nesretnom slučaju. Hvala vam svima. Ništa nije komplikovano ako se malo sjedne, razmisli, prostudira i svako može naučiti. Zašto bi bilo teško", rekao je Milan Vidović.

Plan je da do kraja godine, svi osiguranici FZO dobiju elektronske zdravstvene kartice i to besplatno. Zahtjeve za izdavanje će podnosti u filijalama FZO. Sve zdravstvene ustanove će imati uvid u medicinske podatke pacijenta, od krvne grupe do rezultata dijagnostičkih postupaka, terapijskih procedure koje su pružene.

"Taj ko primi tog pacijenata, u po dana u po noći, na klik na svom računaru i kad otvori vaše podatke on će imati sve o vama i moćiće brže, lakše i bolje da vam pristupi i da vam pruži uslugu. Samo na izdavanje recepata u Republici Srpskoj negdje na godišnjem nivou je oko 12 miliona maraka ušteda", istakao je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

"Prvi sljedeći dolazak osiguranika kod, koji može biti po sopstvenom nahođenju ili po potrebi kad je trebao da ovjeri knjižicu podnosi se zahtejv, naše službe će obraditi zahtjev, obrađenu knjižicu i on nakon tog perida ravnopravno može da koristi elektronsku knjižicu koja će mu omogućiti identifikaciju", naglasio je Dejan Kusturić , direktor FZO RS.

Od ponedeljka će za korisnike u Republici Srpskoj biti dostupna i mobilna aplikacija Moj karton.



"Svi građni će dobiti besplatnu aplikaciju koju će moći već od ponedeljka da skinu sa Google Play stora- zvaće se Moja apliakcija. Tamo ćete imati od najave svom ljekaru, da pogledate svoje nalaze, da dobijete određene informacije koje ste imali ili imate kod porodičnog ljekara, da dobijete nalaz iz laboratorije. Sve notifikacije termina, dolazaka ljekaru, podsjetnika", rekao je Slavko Bojić, direktor fimre "MMS kod".

Vrijednost Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema je 26 miliona maraka, a cilj mu je efikasnija usluga u zdravstvu. Procjenjeno je da će za manje od dvije godine biti otplaćeno ulaganje u novi sistem.