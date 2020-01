Promjenjivo oblačno sa kišom, na planinama susnježica i snijeg

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti promjenjivo oblačno vrijeme sa kišom i dnevnom temperturom vazduha na sjeveru do 14 stepeni, dok se na planinama očekuju susnježica i snijeg.

Jutro umjereno do potpuno oblačno, a na sjeveru promjenjivo, tokom dana sa kišom na jugu Hercegovine, povremeno i sa pljuskovima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Poslije podne slaba do umjerena kiša počeće da pada na sjeverozapadu, a u višim predjelima moguće su susnježica i snijeg.

U sjevernijim krajevima biće pretežno oblačno, toplije u odnosu na ostale krajeve.

Duvaće slab pretežno južni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od jedan do pet, na planinama i visoravnima oko minus dva, na jugu Hercegovine oko sedam, a najviša dnevna od pet do 10, na sjeveru do 14 stepeni Celzijusovih.

Meterolozi i za naredne dane najavljuju padavine, ali i sunčane periode, a dnevna temperatura vazduha do deset stepeni, ponegdje i viša.