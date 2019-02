Proljećnom sjetvom biće zasijano oko 33 hiljade hektara u Semberiji

Prema planu proljećne sjetve, u Semberiji će biti zasijano 32.585 hektara različitim poljoprivrednim kulturama, što je za 16 odsto više nego prošle godine, rekla je Srni stručni savjetnik za poljoprivredu grada Bijeljina Јelica Radičić.

Ona je istakla da su razlog ovog povećanja smanjene površine u jesenjoj sjetvi.

Na semberskim oranicama najzastupljenija kultura je kukuruz i biće zasijan na 26.365 hektara, soja na 530, suncokret na 100, duvan na 400, krmno bilje - nova sjetva na 1.300, a povrće na 3.890 hektara.

Prema njenim riječima, na tržištu ima dovoljno repromaterijala za predstojeću sjetvu.

"Sjemena će biti dovoljno, računajući da je prošla proizvodna godina bila dobra, a cijena neće biti značajno promijenjena", rekla je Radičićeva.

Ona je napomenula da đubriva uvijek ima u širokom asortimanu i da je na individualnom proizvođaču za koje će se opredijeliti.

"Prema gruboj procjeni, za ovogodišnju sjetvu, samo za repromaterijale, neophodno je nešto više od 40 miliona KM", navela je Radičićeva.

On je podsjetila da pravilnik o podsticajima još nije izašao, ali se očekuje da bi do početka marta trebalo da bude poznato koje su to olakšice za poljoprivredne proizvođače.