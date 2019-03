Proljeće se vraća za vikend

U Srpskoj će i sutra biti oblačno i hladnije, ali uglavnom suvo, a samo je na istoku na planinama moguće provijavanje slabog snijega.

Tokom dana, na krajnjem sjeverozapadu može pasti i malo kiše, pokazuje analiza Hidrometeorološkog zavoda RS.

Minimalna temperatura biće od nula do pet, a na planinama do minus pet stepeni. Najviša dnevna kretaće se od četiri do 10, na jugu 16, a na planinama oko jedan stepen.

U četvrtak tokom dana biće pretežno sunčano i malo toplije, a najviša dnevna temperatura ići će od devet do do 14 stepeni, na jugu 17, a na planinama oko šest stepeni.

“U petak će biti pretežno sunčano i koji stepen toplije nego prethodni dan. U subotu nas očekuje svježe jutro sa slabim mrazem u višim predjelima i maglom ili sumaglicom po pojedinim kotlinama i riječnim dolinama. Tokom dana će biti sunčano uz slabu oblačnost i toplije nego prethodnih dana. Najviša dnevna tempratura kretaće se od 14 do 20 stepeni, na jugu do 23, a na planinama oko 11 stepeni”, pokazuje analiza HMZ RS.