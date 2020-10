PROKids festival u Dječjoj nedjelji: Mališani putuju na pet planeta

U prethodne dvije godine uspio je da oduševi mališane svojim šarenilom i bogatim sadržajima, a zabave neće faliti ni u ovoj Dječjoj nedjelji. Treći PROKids festival u Banjaluci u organizaciji kompanije Prointer ITSS obogatiće i uljepšaće sedmicu posvećenu djeci, iako će ove godine zbog poštovanja svih epidemioloških mjera biti malo drugačiji.

Organizatori su se potrudili da to „drugačije“ zapravo bude nešto sasvim novo, o čemu svjedoči i moto festivala „Naša mašta nas vodi u nebo“. Uz pomoć mašte i kvalitetno osmišljenih sadržaja, mališani će za samo pet dana, od 6. do 10. oktobra, zaista stići do neba, tačnije - na čak pet planeta.

Prva od njih – Planeta umjetnosti, ove godine se spustila u Dječje pozorište Republike Srpske, a organizator će klincima pokloniti 500 karata za predstave 19. Međunarodnog festivala za djecu. PROKids je obezbijedio i projekcije na Planeti nauke koja se smjestila u Planetarijum Prirodno-matematičkog fakulteta, a osim toga mališani će moći da obiđu i tamošnji Terarijum i Akvarijum.

Bolnica za bubamare „instalirana“ je na Planeti zdravlja i namijenjena je najmlađima, jer će edukativne radionice o zdravlju biti održane u tri banjalučka vrtića. Narednog dana, u vrtiće će se, kao gost iznenađenja, pravo sa Planete zabave spustiti Fazonko sa maskotama, a posljednjeg dana festivala mališani će moći da otputuju i na Planetu sporta. U dvorani Obilićevo u saradnji sa OKK Feniks biće održan promo čas košarke kojim će, ujedno, biti najavljena besplatna škola „Mini basket za sve“ za narednu godinu u pet osnovnih škola.

Organizatori obećavaju mališanima da će se od utorka do subote odlično zabaviti, baš onako kako su već navikli na PROKids festivalima, koliko god je ove godine zbog pandemije i dodatne brige o zdravlju mnogo toga moralo da se promijeni.

„Mališani su zaista bili oduševljeni našim prethodnim izdanjima PROKidsa i zato ni ove godine nismo mogli da ih iznevjerimo. Činjenica je da su sada prilike drugačije i da prije svega moramo voditi računa o zdravlju, ali uspjeli smo da osmislimo aktivnosti koje djecu neće ostaviti ravnodušnim. Radujemo se što ćemo i mi, zajedno s njima, stići na čak pet planeta“, kaže Mirjana Jukić, marketing menadžer u Prointeru.

Zahvaljujući svemu što je ponudio, PROKids je postao omiljeni dječji festival koji je prošle godine posjetilo nekoliko hiljada mališana. Uživali su u muzičkim i plesnim nastupima regionalnih dječjih zvijezda, školi glume, radionicama, na vrteškama i trampolinama, o čemu svjedoči i video sa prošlogodišnjeg festivala.

Što se ove godine tiče, došlo je vrijeme da festival dobije i svoju maskotu. Uostalom, ko bi mališane mogao da odvede na pet planeta, osim jedan svemirac. Zato svemirac PROKid stiže u Banjaluku i to danas u 11 časova. Klinci će ga upoznati na rolerijadi ispred Delta Planeta.