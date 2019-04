Proizvodnja električne energije premašila planove

Prošla godina za “HE na Drini” Višegrad bila je istorijska. Proizvodnja električne energije premašila je planove. Hidrologija je išla na ruku zaposlenima. Vode je u jezeru bilo dovoljno, pa su mašine non stop radile, a voda u akumulaciji nije proticala.

Zato je 2018. upisana u istoriju najboljih godina višegrdaske Hidroelektrane.

“Gdje smo ostvarili jedan od šest najboljih rezultata i 30 godina dugoj proizvodnji na višegradskoj Hidroelektrani. Proizveli smo preko 1.150 gigavat časova električne energije, čime smo prebacili osnovni plan od 925 gigavata i značajno učestvovali u sistemu Elektroprivrede RS", kaže Nedeljko Perišić, direktor “HE na Drini“ Višegrad.

Prvi dio godine je velikovodni period. Svi zaposleni bazirani su na proizvodnji električne energije. Tako je počela i 2019.godina. Za prva tri mjeseca urađena je analiza plana. Za sada proizvodnja prati dinamiku planiranog, iako postoje manja odstupanja.

“Što se tiče plana negdje smo na ostvarenjima oko 90 odsto, do dana današnjeg, nešto smo malo manje, nego što smo planirali, ali nadam se da ćemo u narednom periodu, jer to nije veliki zaostatak da ćemo ga stići. Poslije ovog veliko dalekovodnog perioda, dolazi nam taj period ljeta, kada su nam dotoci na HE Višegrad smanjeni. Taj period koristimo da napravimo remont", rekao je Vukota Jojić, rukovodilac Službe za proizvodnju električne energije u “ HE na Drini “ Višegrad.

Remont tri agregata, svake godine radi se u ljetnom periodu. Dva uvijek moraju biti u funkciji, dok se vrši remont trećeg agregata. Tri mjeseca potrebno je da se remont završi. Postojenje mora da bude spremno do kraja septembra kada počinju jesenje kiše i povećanje dotoka u rijeku Drinu.