Prognoza otkriva kada će u BiH ponovo padati snijeg

Prema raspoloživim sinoptičkim kartama u periodu od 27. januara do 3. februara očekuje se nestabilno vrijeme sa povremenim padavinama, saopšteno je u srednjoročnoj vremenskoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Kako je saopšteno, temperature vazduha biće nešto veće u odnosu na predhodnu sedmicu. Mraz nije isključen na visoravnima i visokim planinama, gdje je moguća i pojava snijega.

Jutarnje temperature vazduha variraće između nula i četiri stepena u Bosni, na jugu BiH do sedam stepeni. Maksimalne temperature u Bosni do 10 stepeni i u Hercegovini do 14, saopšteno je.