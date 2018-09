Produžen rok za korisnik srazmjerne penzije

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje /PIO/ Republike Srpske pozvao je korisnike srazmjerne penzije da do 30. septembra dostave dokaz o visini penzije kod drugih nosilaca osiguranja kako bi im bila isplaćena jednokratna novčana pomoć koju je obezbijedila Vlada Srpske.

U saopštenju Fonda se navodi da je prethodni rok od 15. septembra produžen do 30. septembra za korisnike srazmjerne penzije koji nisu blagovremeno dostavili ovaj dokaz.

"Korisnici srazmjerne penzije dokaz o visini srazmjerne penzije kod drugih nosilaca osiguranja dostavljaju kako bi im se, prema ukupnoj visini penzije, odredila pripadajuća novčana pomoć", podsjećaju iz Fonda.

Novčana pomoć od 100 KM obezbijeđena je za penzionere čija je visina penzije do 366,76 KM, 50 KM za one čija je visina penzije u rasponu od 366,76 do 848 KM i 30 KM za korisnike čija penzija iznosi više od 848 KM.

Dokaz o visini srazmjerne penzije kod drugih nosilaca osiguranja, u vidu čeka, naloga za isplatu ili uvjerenja nosioca osiguranja korisnici srazmjerne penzije dostavljaju u svoju najbližu poslovnicu ili filijalu Fonda PIO Republike Srpske.

Dokaz se može dostaviti i na poseban imejl jednokratnapomoc@fondpiors.org, kako bi se izvršila jednokratna novčana isplata svim korisnicima iz Budžeta Republike Srpske, prema odluci Vlade Republike Srpske od 27. avgusta.