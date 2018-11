Probleme riješti pregovorima 

Predsjednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Milenko Granulić razgovarao je sa upravom i direktorom Bolnice "Srbija" u Istočnom Sarajevu Goranom Todorovićem o štrajku najavljenom za 4. decembar, s ciljem da svi aktuelni problemi budu riješeni za pregovaračkim stolom.

Iz Bolnice je saopšteno da su uprava i direktor bolnice na sastanku sa Granulićem ponovili da će se nastaviti trend isplate plate svakog mjeseca do petog u mjesecu, kako je bilo i do sada, da će se najdalje do 20. decembra isplatiti zaostale obaveze prema zaposlenima u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Riječ je o obavezama poput prevoza, specijalizacije, naknada za rođenje djece ili pomoć zbog preminulog člana porodice, jubilarne nagrade.

Tokom sastanka je istaknuto i da će se od januara, uporedo sa formiranjem nove vlasti na nivou Republike Srpske, krenuti u ozbiljne i konačne dogovore sa resornim ministarstvom i Vladom Republike Srpske oko isplate dvije zaostale plate koje već kasne desetak godina i regulisanja neuplaćenih doprinosa za sve zaposlene u ovoj bolnici.

U saopštenju se napominje da je predsjednik Strukovnog sindikata doktora medicine Miodrag Femić tokom posjete bolnici obavio razgovor sa članovima Strukovnog sindikata doktora medicine dajući im podršku ali nije našao vremena da razgovara sa direktorom i upravom bolnice i na taj način, omogućio da se kroz razgovor dođe do rješenja.

Štrajkački odbor Bolnice "Srbija" u Istočnom Sarajevu usaglasio je sa rukovodstvom ove zdravstvene ustanove plan i minimum procesa rada za vrijeme štrajka, koji je najavljen za 4. decembar, ukoliko radnicima ne budu isplaćene plate za septembar i oktobar sa doprinosima, kao i doprinosi za avgust.