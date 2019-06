Problem nije prodati, već proizvesti

Na stotine posjetilaca stiglo je u Slatinu. Onima koji su došli da kupe jagode nije bilo lako da se odluče jer je bilo 90 izlagača. Većina njih uzgaja ih decenijama. Danas kažu - nije problem prodati već proizvesti. Na sve to, osjeti se i nedostatak radne snage. I pored toga, potražnja je, pričaju, dobra, ali i zarada.

"Prije je to imala svaka kuća, po par hiljada sadnica, pa se nosilo na banjalučku tržnicu i prodavalo, a sada je to možda u čitavoj Slatini tri-četiri kuće ,i to su sve male parcele i mali zasadi. Mi smo sada jedina kuća u Slatini koja ima veliki zasad jagode," kaže Milica Babić, najuspješniji proizvođač jagoda iz Slatine.

"Da vam budem iskrena, jagoda je na cijeni i dosta se može zaraditi. Može li se živjeti od proizvodnje jagode? Može, samo što je jagoda rana para, pa se te pare potroše, a kad treba kasnije onda ih moraš od nečeg drugog tražiti," objašnjava Slavica Jošić, koja se takođe bavi poljoprivredom.

Dug kišni period i niske proljećne temperature krive su za, kako kažu proizvođači, nezapamćeno lošu godinu. Uz tradicionalni poklon sadnica svim učesnicima manifestacije, opština pokušava pomoći koliko može.

"Ova godina je bila izuzetno klimatski nepovoljna, puno padavina je bilo, ali naši domaćini vrijedni se dovijaju, imamo i plasteničke proizvodnje jagode. Kvalitet nije upitan, a nadam se da ćemo idućih godina imati bolje vrijeme, bolje klimatske uslove i još kvalitetniju jagodu," rekao je Ranko karapetrović, načelnik opštine Laktaši.

Uzgajivači su danas mogli da čuju i savjete stručnjaka. Kada je idealno vrijeme za sadnju, kako prepoznati loše zemljište i na koji način sačuvati usjeve?

"Prije edukacije i same ove manifestacije danima obilazimo zasade jagode i posmatramo njihove uslove proizvodnje, bilježimo određene probleme i dobre primjene agrotehničkim mjera i onda to sve sublimiramo, rezimiramo i predstavimo poljoprivrednim proizvođačima, a takođe ukažemo i na probleme," rekao je Dalibor Dunčić, voditelj predstavništva Singente u BiH.

Dan posvećen jagodama se u Slatini se održava sedamnaesti put. Pored izložbe jagoda i izbora najuspješnijih jagodara, manifestaciju prate i brojni kulturno-zabavni sadržaji.