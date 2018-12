Prnjavor će polovinom iduće godine biti pokriven kamerama

Prnjavor će, po ugledu na pojedine lokalne zajednice u Srpskoj, polovinom iduće godine biti pokriven kamerama koje bi trebalo da doprinesu bezbjednosti građana. Uskoro će se krenuti u realizaciju projekta, a sve će koštati oko 150 hiljada maraka.

Dio će finansirati Vlada Srpske, a dio opština.

"Nastojaćemo da svaku lokaciju u samom centru grada, ali i svaki ulaz od grada pokrijemo, i da ne bude mogućnosti za propuste. Zajedno smo sa policijskom stanicom odredili koje su to tačke, odnosno lokacije koje treba da budu pokrivene i insistiraću da to bude najkvalitetnija oprema kako bi to moglo poslužiti svojoj svrsi", kaže Darko Tomaš, načelnik Prnjavora.

Prnjavor je, poručuje Tomaš, odradio svoj dio posla a još je ostalo da vlada odbori svoj dio sredstava. Kamere će dobro doći, uvjereni su u opštinskoj upravi. U Istočnom Sarajevu su pripremili lokacije za njihovo postavljanje i realizacija projekta je u toku.

"Mi ćemo na 102 lokacije, na području cijelog grada, sa 170 savremenih kamera koje prepoznaju i tablice vozila i lica osoba pokriti kompletnu pograničnu liniju između republike srpske i federacije, ulaze i izlaze u grad, važne raskrsnice, puteve, škole. Mislimo da će to pomoći policijskim organima da bolje rade svoj posao", kaže Nenad Vuković, gradonačelnik Istočnog Sarajeva.

Prve kamere stigle su u Trebinje, a iduće godine trebalo bi i u Banjaluku. U MUP-u Republike Srpske kažu da je u toku postupak javnih nabavki.

Prioritetne lokacije za postavljanje video-nadzora biće trgovi, parkovi, objekti od državnog značaja, pristupne saobraćajnice, mostovi i veće raskrsnice. Lokacije priprema grad Banjaluka u saradnji sa Ministarstvom unutašnjih poslova Republike Srpske.