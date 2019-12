Prizor koji slama srce: Pas slomljen od tuge, pati što ga svi zaobilaze

Bilo sunce, kiša, sneg on ne želi da uđe u unutarašnji kavez, on ne želi da jede u zatvorenom prostoru, da leži na suvom i toplom, smetaju mu drugi psi, ali nema agresije, samo ne želi njihovo društvo.

Stalno leži ispred vrata boksa kao da čeka da mu neko kaže ideš, ideš u svoj dom gdje ćeš biti jedini i samo jedini ljubimac jer to ovaj siroti pas zaslužuje i to mu je potrebno više nego išta. Jedva je sjeo na ovu krpu, ali čim se pomaknu ljudi koji brinu o njemu on je na vratima.

-Došao je sa hroničnom upalom oba uha, gnoj i krv je iz njih išla i još uvek borbu vode veterinari, jer je upala uzela maha, ali bilo bi sve lakše da ne sjedi napolju na kiši, hladnoći, da je na toplome ali on to ovdje ne želi- objasnili su ljudi iz Skloništa Pokupsko Cerje.