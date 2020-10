Pripremite se, od sutra kiša i snijeg uz dosta niže temperature

Prema najavama meteorologa danas se u Hercegovini, istočnim i dijelovima centralne BiH dio prijepodne očekuje sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje. U ostatku zemlje pretežno oblačno. Poslije podne i u večernjim satima očekuje se kiša. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 24 stepena.

Za sutra je najavljeno oblačno vrijeme sa kišom. Krajem dana i u večernjim satima na planinama se očekuje snijeg. Očekivana količina padavina u većem dijelu zemlje između 20 i 40, lokalno i do 60 l/m2.Temperatura zraka u Bosni između 6 i 12, a u Hercegovini između 14 i 19 stepeni. U utorak prije podne preovladavaće pretežno oblačno vrijeme, a poslije podne postepeno smanjenje naoblake. U jutarnjim satima i prije podne u većem dijelu BiH se očekuje kiša, a na planinama snijeg. U Hercegovini kiša u jutarnjim satima. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 16 stepeni.