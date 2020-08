"Prioritet je povezivanje Banjaluke, Bijeljine i Beograda"

Sto miliona evra za dionicu puta od mosta na Rači do petlje u Bijeljini stiže Srpskoj od Srbije. Republika Srpska će za taj projekat obezbijediti oko 50 miliona evra. Izvođenje radova počinje odmah nakon eksproprijacije zemljišta, potvrdio je to u Bijeljini srpski član Predsjedništva BiH nakon sastanka sa tamošnjim gradonačelnikom.

Prioritet je, kaže Milorad Dodik i povezivanje Banjaluke, Bijeljine i Beograda autoputem. To je, poručuje, od strateškog interesa za Republiku Srpsku.

"Kao što znate to je dio zajedničkog projekta koji se radi. Sa strane Srbije već je otpočelo od Kuzmina do Rače i na Rači da se gradi most. Zahvalnost Srbiji za činjenicu da je preuzela da izgradi čitav most. Inače je uobičajena praksa da međugraničnim linijama odnosno rijekama uvijek se finansira 50- 50 odsto", rekao je Dodik.

Punom parom se radi na izgradnji autoputa Beograd – Bijeljina – Banjaluka, poručuje Mićo Mićić. Papirologija je pri kraju, nakog čega se kreće u izvođenje radova. Više od 95 odsto ljudi je, kaže Mićić, prihvatilo cijenu od 5 KM.

"Svih tih 637 parcela koje imaju i 437 ugovora koje treba napraviti da geodetska uprava i pravobranilaštvo radi normalno i da su već 103 ugovora završili i da su imovinski odnosi oko novog mosta na rijeci Savi završeni da se može dati građevinska dozvola. Sve ostalo, trasa i ovo ide normalno. Izgradnja auoputa će veoma brzo početi, čekamo da završimo projekat. Ogroman je projekat i puno će značiti za Semberiju", rekao je Mićo Mićić, gradonačelnik Bijeljine.

Pored magistralnih i autoputeva fokus je i na projektima obrane od poplava u Bijeljini, zaključeno je na sastanku. Dogovorena je i gasifikacija i izgradnja sportske dvorane u koju će Srpska uložiti značajna sredstva.

"Mislimo da je to veliki napredak ovog grada sa svim tim projektima, sa izgradnjom sportske dvorane, gradske sportske dvorane gdje ćemo mi iz Republike Srpske obezbijediti 5 miliona maraka i podržati izgradnju te dvorane. Smatramo da ovaj grad zaskužuje da ima sportsku dvoranu. Do gasifikacije koja je urađena koja će zajedničkim naporima prije svega gradske uprave i ministarstva nadležnog za to biti riješena u narednom vremena", ističe Dodik.

Nova tehnička škola, izgradnja autobuske stanice, izgradnja gradske garaže - projekti su koju čekaju grad Bijeljinu u narednom periodu. Sve bi trebalo da bude gotovo već u septembru mjesecu.