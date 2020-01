Proslava 28. rođendana Republike Srpske okupila je predstavnike vlasti, kulturnog i privrednog života Doboja.

Danas su zaboravili na razlike i prisjetili se perioda od stvaranja Srpske do danas. Nisu zaboravljeni oni koji su dali živote za Srspku.

"Svakako treba da čuvamo sjećanja na one koji su ugradili ono što je najsvetije to su životi poginuilih boraca, ali mi danas ne treba da zaboravimo to, nego da se trudimo da u miru doprinesemo koliko god m ožemo da nastavimo da unapređujemo Republiku Srspku", kaže Vedran Gligorić, sin poginulog borca.

Napredak je primjentan, kažu dobojski privrednici. Sve ukazuje na to da je poslovni ambijent sve bolji.

"Mi u svakom slučaju jačamo iz dana u dan, to se vidi otvaraju se nove investicije, imamo gradnju kapitalnih projekata, ja lično, koja firma je završila poslovnu godinu sa dobiti što znači da i pvu narednu očekujem još veći prihod i bolje plate za radnike", rekao je Ratko Močić, privrednik.

Mnogo je urađeno od prošlog do ovog rođendana Srpske, ali veliki poslovi tek predstoje, poručuju predatavnici lokalne vlasti. Pauzira se samo za praznike, a 9. januar, podstrek je za dalje projekte.

"Ono što me raduje jedan, u užem dijelu grada urbanog dijela je rekonstrukcija ulice Kralja Aleksandra, ali svakako govorili smo u protekloj godini, počela je izgradnja bolnice, radićemo administrativni centar, dovrana je uveliko vidi se radovi nasportskoj dvorani", kaže Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.

"Mislim da smo puno toga uradili, mnogo toga pokrenuli mislima da će realizacija svih projekata ugledati svijetlo već pve 2020. mislim da smo bili jako vrijedni i da nam je 9. januar samo vjetar u leđa", kaže Sanja Vulić, predsjednica Skupštine grada Doboja.

Srpska ide u pravim smjeru, poruka je iz Doboja. Saglasni su da je obaveza svih da je jedinstveni učine još boljim mjestom za sadašnje žitelje i pokoljenja.