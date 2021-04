Prijedor: Predstavljene dvije knjige o ustaškim zločinima pod Kozarom

PRIJEDOR - U Prijedoru su večeras predstavljene dvije knjige o ustaškim zločinima nad srpskim narodom pod Kozarom u Drugom svjetskom ratu, a ove publikacije predstavljaju prvu međuinstitucionalnu saradnju Nacionalnog parka Kozara i Muzeja žrtava genocida Beograd.

Riječ je o knjigama "Ustaški pokolj nad Srbima u selima Veliko i Malo Palančište i Gornji Jelovac kod Prijedora 1942. godine" Marine LJubičić Bogunović i "Ustaška uporišta pod Kozarom" Borisa Radakovića, a autori su istoričari Memorijalnog muzeja na Mrakovici koji je u sastavu Nacionalnog parka Kozara.

Direktor Muzeja žrtava genocida Beograd Veljko Đurić Mišina rekao je da se dvoje mladih istoričara prihvatilo ozbiljnog posla i da su knjige njihov lični uspjeh, ali i uspjeh institucije u kojoj rade.

"Ovo je bitan i korisitan korak i dobar doprinos srpskoj istoriografiji kojoj je potreban otklon od jugoslovenskog i komunističkog stanovišta. Srpska nauka mora da raščisti događaje iz istorije, i to s mladim kadrovima koji nisu opterećeni ideologijama i kojima treba dati priliku da se bave tim poslovima", rekao je Đurić Mišina.

On je ocijenio da buduće, drugo izdanje ovih knjiga mora ići sa poimeničnim popisom žrtava, da precizan popis nikada ne može biti utvrđen jer nema sačuvanih kompletnih podataka ni matičnih knjiga, ali da se u ovim procesima moraju personalizovati žrtve, a ne samo navoditi broj.

Profesor na Filozofskom fakultetu u Banjaluci Goran Latinović istakao je da nije riječ o zločinima koji su samo ustaški, nego su to zločini koje je provodila država, a da su muslimanski prvaci podržali NDH više zbog svog antisrpskog nego prohrvatskog stava.

"Knjige rasvjetljavaju stradanje Srba na regionalnom nivou, smišljeno zanemarivanu temu u Jugoslaviji. Nemoguće je razumjeti rat u Jugoslaviji 1991-1995. bez razumijevanja Drugog svjetskog rata, a i posljedično stvaranje Republike Srpske", naveo je Latinović.

Marina LJubičić Bogunović ocijenila je da istraživanje mikrolokacija pomaže shvatanju pojma genocid, podsjećajući da se dugo vremena, sve do unazad desetak godina, o pokolju u Palančištu nije znalo gotovo ništa.

"Bez svjedočenja preživjelih ne bismo znali ništa. NJima sam posvetila ovu knjigu, a njih, nažalost, nema još mnogo. Važno je da je ova tema privukla pažnju oba prijedorska muzeja jer se time bavila i koleginica Vedrana Adamović /iz Muzeja Kozare/ i obje smo, nezavisno jedna od druge, uradile rekonstrukciju događaja", rekla je Bogunovićeva.

Boris Radaković rekao je da se u svom radu bavio ustaškim uporištima na pet lokacija u potkozarskim krajevima koje su izvan gradskih zona, i to Kozarac, LJubija, Orahova, Ivanjska i Suhača, i da se ovom temom bavio uprkos široko rasprostranjenom mišljenju da je o Kozari u Drugom svjetskom ratu sve rečeno, vjerujući da to sve nije urađeno ni stručno ni detaljno.

"Htio sam naći odgovor na pitanje kakvo je to zlo bilo koje je počinilo tako strašan zločin, zločin genocida nad srpskim stanovništvom našeg kraja. Takođe sam se potrudio da zločincima dam lik, ime i prezime. Nažalost, došao sam do rezultata da su to bile prve komšije iz reda muslimanskog i hrvatskog naroda", naveo je Radaković.

On je istakao da je pokušao razbiti i predrasude i falsifikate njegovane od 1945. do devedesetih godina kad su u pitanju uloga četnika i partizana i predstavljanje ustanka kao narodnog umjesto kao srpskog.

"Knjigu sam posvetio Branku Bokanu koji se ovim pitanjima pokušavao bavitii u bivšoj državi kada je za to bilo mnogo prepreka o kojima je i sam svjedočio. Na početku ustanka od 20.000 ljudi 17 je bilo nesrba, a do kraja ofanzive taj broj je dostigao 97", naglasio je Radaković.

Izdavači knjiga su Nacionalni park Kozara, Muzej žrtava genocida Beograd, Arhiv Republike Srpske i Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske, a objavljivanje knjiga su pomogli Republički sekretarijat za vjere Republike Srpske i grad Prijedor.

Promociji knjiga prisustvovali su predstavnici grada Prijedora, opštine Kozarska Dubica, Srpske pravoslavne crkve, direktor Nacionalnog parka Kozara Božidar Nikoletić, te predstavnici brojnih institucija i organizacija i građani.