Prijedor: Nastavlja se istraga o vakcinama

Nastavlja se istraga o spornoj revakcinaciji u Domu zdravlja u Prijedoru i okolnosti koje su dovele do propadanja više od 1.300 vakcina Sputnjik.

Okružno tužilaštvo utvrdilo je određene propuste koji su, najvjerovatnije, doveli do neupotrebljivosti vakcina, ali se o detaljima za sada ne može govoriti, izjavio je glavni okružni tužilac Mladen Mitrović.

Zbog propusta u radu pokrenuta je istraga protiv v.d. direktora Doma zdravlja Slobodana Јavora i načelnice HES-a Milice Otković.

- Ukoliko se tokom istrage potkrijepe svi navodi koji su do sada utvrđeni, odnosno osnovi sumnje zbog čega je donesena naredba o sprovođenju istrage za krivično djelo nesavjestan rad u službi, konkretno član i stav koji se njima stavlja na teret, zaprijećena je kazna zatvora od jedne do osam godina, a za krivično djelo nepostupanja po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije predviđena je novčana kazna kazna zatvora do dvije godine - rekao je Mitrović.