Presude Suda BiH pod znakom pitanja

Stavljanje van snage izvještaja Komisije za Srebrenicu moglo bi da dovede u pitanje nekoliko presuda Suda BiH.

U Centru za istraživanje rata i ratnih zločina Republike Srpske kažu da će, kada bude napisan, novi dokument sigurno baciti drugačije svjetlo na ratna dešavanja u Srebrenici. Odbrana ima pravo da traži ponavljanje postupka u svim predmetima u kojima se kao dokazni materijal koristio ili koristi Izvještaj o dešavanjima u i oko Srebrenice, od 10. do 19. jula 1995. godine, smatraju advokati.

"Zakon o krivičnom postupku BiH, ali i Republike Srpske predviđa vanredni pravni lijek. To je ponavljanje postupka. Ukoliko nova Komisija o Srebrenici dođe do nekih novih činjenica, tj. novih dokaza, optuženi, a sada već i osuđeni, imaju pravo podnijeti ovaj vanredni pravni lijek i tražiti ponavljanje postupka", istakao je Milan Petković, advokat.

Izvještaj Komisije za Srebrenicu iz 2004. godine koristio se u dva predmeta, oba pred Sudom BiH. Milorad Trbić, bivši pomoćnik načelnika za bezbjednost Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske, proglašen je krivim za genocid u Srebrenici, i osuđen je na zatvorsku kaznu od 20 godina.

Sud BiH kao dokazni materijal koristio je poništeni Izvještaj i u predmetu protiv Ostoje Stanišića i Marka Miloševića. Stanišić, bivši komandant Šestog bataljona Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske, prvostepeno je bio osuđen na 11 godina zatvora za pomaganje pri činjenju genocida, ali je Apelaciono vijeće ukinulo osuđujući dio presude i vratilo predmet na ponovni postupak. Milošević je oslobođen krivice.

U Centru za istraživanje rata i ratnih zločina očekuju da će biti žalbi na neke presude.

"Mi smo već došli do značajnih novih činjenica i dokaza koje ćemo staviti na raspolaganje Komisiji i obzirom da će nova Komisija umnogome drugačije predstaviti sliku nego kako to je predstavljeno u izvještaju prethodne komisije, i kako je to predstavljeno i u samim presudama, naravno da će taj dokaz moći da bude osnov za ponavljanje postupaka u tim predmetima", istakao je Milorad Kojić, direktor Centra za istraživanje rata i ratnih zločina Republike Srpske.

Pred Sudom BiH za zločine u Srebrenici pravosnažno je osuđeno 23 Srba na 409 godina zatvora. 16 ih je oslobođeno, a devetnaest procesa je još u toku.