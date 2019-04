Premijer ručao u menzi i igrao stoni tenis 

Stiže dobra vijest za studente koji žive u Studentskom centru “Nikola Tesla”. Počinje izrada projektne dokumentacije, odnosno sanacionog plana za rekonstrukciju trećeg paviljona. Predstavnici studenata su zadovoljni, ali kažu, imaju još poneki zahtjev.

"Neki naši zahtjevi su da uđemo u renoviranje trećeg paviljina koji je u Kampusu, takođe imamo zgradu AGGF-a koja nije završena, imamo još par fakulteta koji nemaju direktno svoje zgrage i nemaju svoje lokacije, tako da su to neki od naših zahtjeva, da vidimo u daljoj saradnji sa Vladom kako bismo to mogli riješiti," kaže Nemanja Babić, predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjaluci.

Da li će ove, ili naredne godine radovi na paviljonu početi, još nije poznato. Planirano je da jedan dio sredstava bude finansiran iz projekata energetske efikasnosti i Svjetske banke, kako bi što manje opteretili svoje budžete, kaže direktor Studentskog centra “Nikola Tesla” Dragoslav Topić.

"Mi prvo moramo sagledati koji je to obim sanacije, jer u trećem paviljonu imamo smještene studente koji su invalidne osobe i svakako da i taj dio, posebno uz čitaonicu za njih i njhove sobe, zahtjevaće neke izmjene u odnosu na sanaciju ostalih paviljona. Ne bih govorio o sredstvima koliko će to da košta, evo pustićemo da prođe određeni period pa ćemo i to znati," rekao je Dragoslav Topić , direktor Studentskog centra "Nikola Tesla".

Premijer Višković ručao je u studenstskoj menzi. Pasulj ga je kaže podsjetio na vojničke dane, a našao je vremena i da odigra partiju stonog tenisa .

"Hrana dobra, pasulj, solo pasulj, prema tome kao vojni. Oni koji su bili u vojsci znaju šta to znači. Spremaju 2.500 hiljade obroka, onda na toj količini znate da pasulj voli veću količinu," rekao je Višković.

Povod za posjetu bila je manifestacija “Dani studenata 2019”, koja je počela 14. aprila, svečanom akademijom u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Za 10 dana, koliko manifestacija traje, biće organizovane brojne aktivnosti - sportska takmičenja, konferencije, takmičenja u znanju, kino na otvorenom i koncerti.