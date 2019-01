Predsjednik Branko Mastalo podnio ostavku

"Ja prihvatam da budem lažov u 2018-oj godini, tako se to desilo, ali da budem lažov u 2019. i 2020-oj, dokle mi je mandat. Ja sam odlučio juče da podnesem ostavku," rekao je Branko Mastalo, predsjednik Udruženja povrtara Republike Srpske.

Branko Mastalo donio je, kako kaže, radiklanu i konačnu odluku da više ne bude prvi čovjek Udruženja povrtara Republike Srpske.

Svemu je kumovao jučerašnji sastanak u Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske, gdje se govorilo o raspodjeli agrarnog budžeta. Mastalo, koji je napustio sastanak, tvrdi da nije ispoštovan dogovor koji su povrtari imali sa prethodnim ministrom poljoprivrede. Dogovor je, kaže, bio da sve kulture, osim luka, dobiju jednake podsticaje.

"To je obračunato, kako da kažem, diferencijalno. Pa onda imamo, da krastavac ima 13 pfeninga po kilogramu, da luk ima 10 pfeninga, da šest pfeninga ima krompir. Znači sve je različito. Mi to nismo podržali," kaže Mastalo.

Na sastanku su ipak, do kraja ostali drugi članovi Udruženja. Potredsjednik Udruženja povrtara, Rade Jovičević, kaže da su od Vlade dobili sve što su tražili. Krivicu pripisuje Udruženju jer, kako kaže, niko nije detaljno pročitao pravilnik.

"Kad smo došli gore ljudi su nam objasnili da je stajala jedna klauzula koju mi nismo ni pročitali, mi iz Udruženja jednostavno nismo znali da je to tako napisano. I nismo tražili izmjene ni dopune pravilnika na vrijeme. Ja smatram da će i predsjednik Udruženja uvidjeti da je to i do nas bila greška i da ćemo naći razumno rješenje. O padanju Udruženja ni govora. Znači mi postojimo šest godina i pravog predstavnika za povrtare i nema u Republici Srpskoj," rekao je Jovičević.

Iz Ministarstva poljoprivrde, vodoprivrede i šumarstva nisu htjeli da komentarišu dešavanja u Udruženju. Poručuju da su povrtari dobili 300 odsto više podsticaja za prošlu, u odnosu na 2017. godinu.