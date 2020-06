Prazne kuće su često meta migranata

Gradiška naselja odavno su putanja migranata koji žele ilegalno preći u Hrvatsku, a prazne kuće pored rijeke Save postaju njihova sve učestalija meta. U svom dvorištu dvojicu je zatekao Saša Tomić iz Mačkovaca.

Priča, da nije došao šteta je mogla biti ogromna, jer su zapalili vatru u zatvorenom prostoru gdje je bio složen ogrev.

"Mi smo se vraćali sa slave putem ovim i eto usput smo svratili da vidimo ima li migranata, jer smo te večeri čuli da se ovuda šetaju. Obišao sam čitavo imanje nije ništa bilo, ali kada sam na kraju ušao u prostoriju za drva, sa lijeve strane njih dvojica su ležali. To je bilo negdje oko ponoći, ležali su na podu, naložili vatru ispod nogu. Uplašili su se kada sam upalio bateriju, a isto sam se tako i ja njih prepao", rekao je Saša Tomić.

Samo dvije kuće pored živi Nevenka Barać. Priča, često vidi migrante u grupama i po 15 ljudi koji nastoje preći granicu. U nezakonitoj radnji imaju i pomagače koji ih dovezu do same obale rijeke.

"Oni njih dovezu tu i istovare i samo se okrenu i odu. Oni prelaze preko kanala i odoše na obalu Save, pa se tamo jadni prebacuju čamcima i sa čim god stignu i umiju", naglasila je Nevenka Barać.

Da pređu Savu i stignu do cilja, a to je Evropska unija, migranti imaju još veću motivaciju jer je odmah s druge strane autoput Zagreb – Beograd. Kako bi do njega došli, osim rijeke, često moraju preći šumovito, u ratu minirano područje pored Save. Na obali su našli i mjesto za odmor.

U pograničnim naseljima posla imaju u policijskoj upravi Gradiška. Kažu da su jednom prilikom pronašli čak 13 migranata u vikendici lica koje ih je i prijavilo. Od početka ove godine na području koje pokrivaju ukupno je evidentirano 207 migranata.