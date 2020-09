Požrtvovana ljekarka iz Gradiške: Ni u devetom mjesecu trudnoće ne napušta ordinaciju

Ni poodmakla trudnoća Vesnu Kočić Subotić, mladu specijalistkinju interne medicine gradiške Opšte bolnice, nije odvojila od ordinacije i njenih pacijenata.

To je naišlo na veoma pozitivne reakcije u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Uvijek predusretljiva, omiljena i predana poslu, u bijelom medicinskom mantilu, kojeg je zavoljela u detinjstvu, u lijevčanskom selu Vilusima, gdje je rođena i odrasla, Vesna priča o svojoj svakodnevici.

– Uvijek slijedim pozitivne misli, vjerujem u dobro, imam snažnu volju i želju da radim, da pomažem ljudima u nevolji, čije zdravlje je ugroženo ili narušeno. Za to uvijek imam snage i energije. Za mene je primarna ljekarska etika – povjerila je za Srpskainfo Vesna Kočić Subotić svoja razmišljanja, logiku i svakodnevnu praksu.

Ispred čekaonice je svakodnevno čeka mnogo pacijenata, bolesnih, zabrinutih ljudi, opsjednutih iščekivanjima ljekarskih nalaza i toka liječenja. Za njih su lijepa riječ, osmjeh, ohrabrenje, kaže Vesna, ponekad važniji od svega.

Iskušenja

U pauzi, u razgovoru s nama, rado priča o svom poslu, koji je, u vremenu svjetske epidemije opasnog virusa, veoma kompleksan. Interna medicina je, kaže ona, široko područje.

– Takođe radim i ultrazvuk srca. Zato uvijek imam mnogo posla, radim u smjenama, ali sam u rasporedu i za dežurstva. Jeste ovo teško vrijeme, najteže u mojih deset godina rada u bolnici, ali nijednog trenutka nisam pomislila da odem na bolovanje, da se bar djelimično zaštitim od epidemije virusa korona, mada za to imam razloga i povoda – objašnjava Vesna.

Veoma joj je stalo do mišljenja kolega i pacijenata, koje ni u ovako nezahvalnoj situaciji za nju, kaže, nije htjela izdati, napustiti i čuvati samo sebe i svoje zdravlje, ma koliko to bilo rizično.

– Za sve nas u bolnici ovo je velika nepoznanica, vanredna situacija. Javlja nam se sve više zaraženih i oboljelih od virusa korona. To je iskušenje koje do sada nismo imali u sektoru zdravstva. Moja situacija, trudnoća u devetom mjesecu je specifična, sama po sebi, ali smatram da trebam raditi, bez oklijevanja, sve dok je to moguće – rekla je Vesna.

Solidarne kolege

Njen primjer je veoma zapažen u njenom kolektivu.

– Moje kolege, ljekari i medicinsko osoblje su za svaku pohvalu, to su divni ljudi, veoma solidarni, humani, predusretljivi. Takođe, pacijenti iz ovog kraja, koje godinama poznajem, imaju povjerenje u mene i zato se žrtvujem da svima, svojim radom, bar djelimično uzvratim – naglašava Vesna razloge koji je još čvrsto drže u njenoj ordinaciji, mada će, ipak uskoro, morati na bolovanje, jer se približava termin poroda.

– Svjesna sam da je svaki dan za nas u zdravstvu težak, da je velika nepoznanica, da se nikada ne zna ko će, kada i kako biti pozitivan na koronu, a time morati u izolaciju ili na liječenje. Zato je važno da svi koji mogu da rade ponašaju se odgovorno i solidarno, prvenstveno zbog zdravstvenog sistema – smatra sagovornica Srpskainfo.

Porodica

Vrijedna je i požrtvovana u svojoj porodici, a najsrećnija je kada su s njom petogodišnji sin Aleksandar i suprug Goran.

– Za mene je porodica najveća sreća; kada su oni dobro, za mene je sve na svom mjestu. To stalno imam na umu. Zato, kada iz ordinacije izađu pacijenti čiji je zdravstveni problem riješen, ukoliko sam doprinijela da nekom od njih bude spasen život, očekujem da se to vrati mojoj porodici. Ništa više – objašnjava Vesna Kočić Subotić svoju ljekarsku psihologiju, odnos prema poslu i ljudima, prema porodici.

POHVALE KOLEGA

Na veoma pozitivan primjer požrtvovanosti mlade ljekarke Vesne Kočić Subotić portalu Srpskainfo ukazao je njen kolega Goran Bojanić, rekavši da o tome treba da saznaju i drugi, jer se na privremerno, zbog odlaska na trudničko bolovanje, oprašta od kolega i pacijenata.

– Smatramo da javna riječ za nju predstavlja skromnu, ali važnu nagradu. Zato smo htjeli da to učinimo posredstvom našeg omiljenog portala – naglasio je Bojanić.

Vesnu i njen gest pohvalio je i Rajko Dodik, direktor Bolnice u Gradiški.