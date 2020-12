Mitropolit dabrobosanski Hrizostom, čuvar patrijaršijskog trona, koji je u petak, 4. decembra, primljen u bolnicu „Dr Dragiša Mišović” zbog zaraze koronavirusom, dobro se osjeća, piše Kurir.

Međutim, iako je mitropolitovo zdravstveno stanje zadovoljavajuće, on je još uvijek u bolnici iz predostrožnosti zbog mogućih komplikacija od ranijih hroničnih bolesti – šećera i srčanih smetnji.

“Mitropolit Hrizostom je dobro. On nije mnogo star da bi same njegove godine predstavljale veliki problem, ima 68 godina, ali ima hronične bolesti, i to šećer i srčane smetnje, pa se zbog toga njegovo stanje pomno prati“, kaže izvor ovog lista iz Srpske pravoslavne crkve.

Da je mitropolit hospitalizovan, podsjetimo, upravo je i objavila SPC na svom sajtu prije tri dana.

“Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit dabrobosanski g. Hrizostom, mestobljustitelj patrijaraškog trona, primljen je 4. decembra 2020. u večernjim časovima u Kliničko-bolnički centar „Dr Dragiša Mišović” u Beogradu zbog pozitivnog rezultata testiranja na virus korona”, navedeno je tada.

Mitropolit Hrizostom je poslije smrti patrijarha Irineja, kao najstariji član Sinoda, postavljen za čuvara patrijaršijskog trona. Patrijarh Irinej preminuo je od posljedica koronavirusa, a bitku sa kovidom 19 izgubili su i mitropolit Amfilohije i episkop valjevski Milutin. Vladike Joanikije i Atanasije Rakita uspješno su se oporavili od koronavirusa.