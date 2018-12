Pozitivan primjer: Krenuo od nule i uspio u životu FOTO

Malo je pozitivnih priča o uspjesima mladih ljudi, pitanje je koliko smo mi spremni da ih prepoznamo i da naučimo iz tuđih, uspješnih primjera. Jedna takva životna priča dolazi nam iz Teslića. Riječ o Alenu Seferoviću, mladom dvadesetpetogodišnjaku, koji je uprkos teškoćama sa kojim ga je život još u školskoj klupi suočio, ipak uspio.

Sa samo 18 godina ostao je bez oca, i kako to već biva, morao se suočiti sa teškim izazovima koje život donosi. Morao je preuzeti odgovornost i odrasti "preko noći". Iako bi se mnogi dječaci na njegovom mjestu uplašili, povukli i nastavili i dalje da budu ono što u tim godinama i jesu – dijete… Alen se upustio u bespoštednu borbu. I uspio!

Odustajanje nije bila opcija

“Odlučio sam da ću uspjeti i da ću napraviti nešto svoje, i tako je i bilo. Danas sam posebno ponosan na stambeno-poslovni objekat koji gradim“, kaže Alen i dodaje da odustajanje od uspjeha nikada nije bila opcija.

“No, da se vratimo korak unazad – budući da su me oduvijek zanimale informacione tehnologije, mobilni uređaji i programiranje, to je bio način na koji sam tada počeo da zarađujem novac. Ispočetka je bilo teško, ali mi je mnogo značila pomoć bliskih ljudi, pravih prijatelja, a naročito mog brata. Srećna okolnost bila je ta što je ova vrsta poslova donosila ipak malo više novca, nego da sam radio neke standardne poslove”, kaže Alen, koji je danas i magistar ekonomije.

Sa druge strane, prisjeća se da je u tom periodu bilo ljudi iz okruženja koji su mu čak sugerisali da ode iz svog grada. No, kasnije se ispostavilo da je ipak napravio dobar potez što je poslušao sebe i ostao dosljedan svojoj ideji i namjeri da uspije.

Odlučio je da ostane u Tesliću

“U početku su mi mnogi sugerisali da ću ovdje teško uspjeti i da je bolje da odem van iz zemlje, no ja sam bio odlučan da ostanem i da dam sve od sebe da uspijem. Želio sam da sačuvam ono što imam i da svojim rukama stvorim imanje, te da dokažem da se sve može ako si dovoljno uporan i vrijedan”, poručuje Alen.

Sada kaže da cijeni kako je zaista uspio u životu. Sa samo 25 godina je postigao ono što mnogi ne ostvare za cijeli svoj život. Napominje kako mu je posebno drago što je za sve ovo vrijeme uspio lično pomoći i drugim ljudima da se zaposle i zarade.

Danas gradi objekte, a počeo je od nule

“Žao mi je kad vidim mlade ljude, ljude mojih godina, kako odlaze iz naše zemlje. Žao mi je što se tako lako obeshrabre, a mogli bi i ovde pristojno živjeti. I ja sam počeo od nule. Radio sam najbolje što umijem, sa onim što imam. Volio sam programiranje, rad sa mobilnim uređajima jer me je IT tehnologija oduvijek zanimala. A radio sam i kao trgovac. Sve to mi je omogućilo da steknem nova poznanstva, partnerstva i da postanem ono što sam danas. Prije par dana sam zvanično postao i najmlađi odbornik u Skupštini opštine Teslić, a uskoro će i stambeno-poslovni objekti, koje gradim zajedno sa partnerima, biti gotovi i spremni da dočekaju svoje nove stanare. Ovom prilikom bih istakao da sam izuzetno zadovoljan izvođenjem i kvalitetom radova firme Singrad”, kaže Alen.

Mladima poručuje da se bore

„Kažu kako "bez muke nema nauke", i stvarno je tako. Istina je da se svaka uložena energija i trud isplati. Trebate vjerovati u sebe i ne dopustiti da vas jedna prepreka obeshrabri”, poručuje Alen i dodaje da mu je cilj da u narednom periodu još više napreduje, da razvije više posla, te da obezbijedi još radnih mjesta za svoje sugrađane.

Alen više ne razmišlja o odlasku iz zemlje.

(Izvor: Biscani.net)