Poštuju se propisane mjere i na njivama

Na 30-ak kilometara od Banjaluke, u Karajzovcima, poštuju se propisane mjere čak i na njivama. Distanca, kažu, mora da bude čak i tokom proljećnih radova. Važno je sačuvati zdravlje.



"Dvoje su na mašini, ako je sjetva krompira u pitanju, jedno vozi i to je to. Možda da kažemo da smo prinuđeni, da ne možemo raditi ni do 6 sat, ni 7 , ne može da se ostaje do kasno u noć... niti ima naroda, niti se s kim vrši bilo kakav bliski kontakt", rekao je Darko Ilić, Karajzovci.

U selu nema zaraženih i to je ono što mještane ohrabruje ali kažu da nije isto kao prije mjesec dana. Pričaju da im nije prijatno da gledaju vijesti o broju oboljelih ali da na sve pomalo zaborave radeći oko kuće ili na njivama. Tako je kako je, kažu, mjere se moraju poštovati.

Ispred seoskih objekata nema okupljanja ni druženja. Mještani se u trgovinama pridržavaju mjera.



"Okupljanja nema u selima. Ljudi se ne okupljaju ni pred trgovinama, kafane ne rade. Većina ljudi je na njivama, sad su u toku sjetve. Stariji su više u kućama, u dvorištu. Ljudi dolaze s maskama, rukavicama. Jedno uđe u trgovinu, drugo sačeka ako ih ima dvoje", istakao je Rade Dobraš, Gornji Karajzovci.

Iz nadležnih institucija kažu da su pojedina žarišta na selima i da određeni broj zaraženih lica dolazi sa seoskih područja. Poručuju građanima da se pridržavaju preporuka i naredbi, jer je to najbolja mjera zaštite od koronavirusa.