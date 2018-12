Postignut dogovor o isplati plata

Do kraja mjeseca, kasindolskoj bolnici biće odobreno 300 hiljada maraka za naknade koje nisu vezane za plate. Naknade koje nisu isplaćene obuhvatiće sve radnike kojima se duguje, pa i one koji su otišli u penziju. Obećao je to ministar Dragan Bogdanić koji je došao da čuje šta imaju da kažu nezadovoljni doktori.

Zadatak nove Vlade biće rješavanje dugova za poreze i doprinose, a što se tiče zaostalih plata u Bolnici Istočno Sarajevo biće isplaćene do kraja godine i zato nema potrebe za bilo kakvim prekidom rada, poručuje Dragan Bogdanić. “Danas je isplaćena jedna plata, do srijede, negdje u podne biće isplaćena još jedna plata i na taj način dogovorili smo da sutra taj štrajk pomjere za srijedu, ako bude potrebno, mislim da neće, ja sam dobio čvrste garancije", rekao je Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite RS. Sindikalci su zadovoljni. Kažu da je do kompromisa došlo kada su obje strane popustile i kada su pala čvrsta obećanja sa rokovima. Svjesni su kažu da se problem nagomilanih dugova za poreze i doprinose ne mogu riješiti tako brzo, ali vjeruju da će nova Vlada, do sredine februara riješiti i taj problem. U srijedu, kada bude uplaćena oktobarska plata, otkazaće najavljeni štrajk. “Da bi smo bili potpuno sigurni da će i ta druga biti isplaćena, napravili smo kompromis i dogovorili se da štrajk pomjerimo za 5. 12. u 12 sati, očekujemo da ćemo ga tad i zvanično odgoditi", kaže Tatjana Jovičić, predsjednik Sindikata doktora Sarajevsko-romanijske regije. “Nadam se da će ovo biti realizovano onako kako je dogovoreno, a mi iz menadžmenta ćemo dati punu podršku i trudićemo se da sve tehničke i druge stvari koje se od nas očekuju uradimo na vrijeme i kako treba", rekao je Goran Todorović, direktor Bolnice Istočno Sarajevo. I novembarsku platu zaposleni u kasindolskom krugu trebalo bi da dobiju u ovom mjesecu. Što znači da bi u novoj godini, odmah u januaru dobili i decembarsku.