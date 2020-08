Postavljene kamere imaju mogućnost detekcije, ali ne i prepoznavanja lica

Projekat “Bezbjedan grad” Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo je u 43 lokalne zajednice Republike Srpske. Njegova suština je postavljanje video nadzora u urbanijim dijelovima gradova i opština i na važnijim putnim pravcima. Cilj je olakšati rješavanje krivičnih djela, ili u najboljem slučaju potencijalne počinioce prekršaja odvratiti od namjere.

U najvećem gradu Srpske, postavljeno ih je najviše. U Banjaluci se na 20 lokacija nalaze 84 kamere. Neke od njih imaju mogućnost detekcije lica, ali ni jedna mogućnost prepoznavanja, tvrde iz MUP-a.

"Ta funkcija detekcije lica omogućava kameri fokusiranje i bolju oštrinu slike i to je funkcija koju posjeduje sve i jedna kamera na bilo kojem smart mobilnom uređaju, kamkorderu ili slično. Odnosno, sve kamere koje su na tržištu imaju mogućnost detekcije lica.", tvrdi Dalibor Ivanić, načelnik Uprave policije Republike Srpske.

Banjalučani smatraju da video nadzor može doprinijeti samo njihovoj većoj sigurnosti. I ovaj projekat MUP-a podržavaju.

"To je sasvim ispravno, ja to podržavam i treba to da se uradi. Narod je malo bezobrazan, svašta nešto radi, samo im tako mogu ući u kraj", "Ja mislim da naša policija pravedno radi i treba da postavljaju kamere", "Pa bolje, biće sigurnije i to sve, ipak se pridržava nekog reda. Odmah bismo se lakše osjećali i bolje i sigurnije i sve", samo su neki od komentara stanovnika Banjaluke.

Uz pomoć već postavljenih kamera do sada je riješeno desetine krivičnih djela. Pristup svim podacimo ima isključivo MUP Republike Srpske.