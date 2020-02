Poslanik SDS-a nasrnuo na predsjednika boračke organizacije

Opalio mi je šamar u mojoj kancelariji jer nisam htio da se miješam u rad lokalnog parlamenta i osuđujem šta poslanici tamo podržavaju. Nije tačno da sam ga ošamario, on je mene. I tako cijeli dan, jedan drugog optužuju predsjednik prijedorske Boračke organizacije i narodni poslanik SDS-a, ujedno i prvi čovjek gradskog odbora te stranke.

Zoran Predojević za ATV kaže da je Milan Tubin došao kod njega i tražio da osudi to što član Tubinove partije, i lokalni odbornik, Slavko Švraka, navodno podržava osnivanje opštine Kozarac. Kad je to odbio, kaže Predojević, krenule su uvrede i optužbe.

"Unio mi se u lice i rekao kome ti prijetiš, da ja kao nekome prijetim i desnom rukom me je udario u lijevi obraz. Nisam dozvolio dalje da me tuče, ugurao sam ga u ćošak. Tada su ustali moji radnici ovdje, uskočili su, spriječili su dalji konflikt, dalje fizičko nasrtanje. Bilo je uvredljivih riječi, psovki, prijetnji, posebno kad je izlazio, nije ovo kraj, vidjećemo se mi, psovao je i majku", kaže Zoran Predojević, predsjednik BO grada Prijedora.

Sve je izmilio, odgovara Tubin. Organizovao je konferenciju za novinare na kojoj je ispričao svoju verziju priče.

"Danas je čovjek izmislio to da sam došao u njegovu kancelariju i da sam ga pleskao. Ja jesam bio sa njim u kancelariji, bili smo sami, pokušao je da me udari. Naravno, morao sam da se branim. U toj odbrani možda sam ga odgurnuo, ali se toga više i ne sjećam", kaže Milan Tubin, narodni poslanik SDS-a i predsjednik GO SDS Prijedor.

Pred kamerom ATV-a svega se prisjetila tehnički sekretar Boračke organizacije. Sjedila je tik uz poluotvorena vrata Predojevićeve kancelarije.

"Čulo se neko komešanje. Odmah sam ustala i tad sam čula i pljesku da je opalio predsjedniku. Utrčala sam unutra i stala između njih da ih razdvojim da ne bi došlo do nekog jačeg sukoba. I on je preko mene nasrtao na predsjednika, svaša mu govorio, proste riječi", kaže Ljiljana Karajica, tehnički sekretar BO Prijedor.

Ovo je kleveta i laž, poručuje Tubin. Predojevića je nazvao "đavolom srpskog naroda" i čovjekom koji je sebi dao za pravo da, kako je rekao, urgira kod određenih ljudi da Kozarac dobije status opštine. U Boračkoj odgovaraju da ih takve stvari ne zanimaju i da je Tubinov zahtjev da osude ponašanje Slavka Švrake, odbornika SDS-a i člana Predsjedništva Boračke organizacije, sulud. Švraka je suzdržan po pitanju inicijative da Kozarac postane opština. Za ATV kaže da je ovo prevršilo svaku mjeru.

"Isti gospodin koji je to uradio jutros za vrijeme stvaranja RS je otišao sa ovih područja i nije se uključio u stavaranje RS a sada je sebi dao za pravo da napada institucije Boračke organizacije", kaže Slavko Švraka, odbornik SDS-a u prijedorskoj Gradskoj skupštini.

Na jučerašnjoj sjednici gradske skupštine jedna od tačaka bila je inicijativa za osnivanje opštine Kozarac. Bila je nejasna, kaže Švraka, i zato je suzdržan, a sjednica nije ni održana jer dnevni red nije podržan. Na Tubin je danas optužio Predojevića i da njime direktno upravlja DNS što su iz te stranke demantovali. Mnogi ovo tumače i kao produbljavanje krize u lokalnom SDS-u s obzirom na to da je od pet odbornika te stranke u lokalnom Parlamentu samo jedan lojalan Milanu Tubinu. Među četvoro koji nisu je i Slavko Švraka.