Porukom na Facebooku saznala da je ostavljena i usvojena u ratu

Kada je, u svojoj 23. godini, na Facebooku dobila poruku da su je osobe za koje je do tada mislila da su joj biološki roditelji, navodno, ukrale tokom rata, Senka Buro iz Zenice bila je zaprepaštena i zatečena. A kada je tu prepisku potom pročitala osobi za koju je cijeli život mislila da ju je rodila, uslijedilo je šokantno priznanje.

Usvojena iz Doma

O svojoj životnoj priči, ali i o tome kako je, zahvaljujući Hanasu Kovačeviću, zeničkom Šerloku Holmsu, pronašla biološkog oca, sada 29-godišnja Buro detalje je ispričala za “Dnevni avaz”.

- Sve je počelo kada mi je od jedne osobe stigla poruka: “Reci svojoj mami da mi ne dosađuje.” Upitah za profil te žene, pogledam i vidim da se radi o ženi crne kose. Odgovorim da to nije moja mama, pošaljem sliku svoje “mame”, a onda dobivam šokantan odgovor: “Oteta si od nje u ratu, ti ljudi su te ukrali, to nisu tvoji roditelji” - započinje svoju priču Buro.

Odmah je pozvala ženu koju je cijeli život zvala majkom, pročitala joj poruku, a ono što se potom dešavalo ju je “skamenilo”.

- Oči su joj zasuzile, nije ništa progovarala. Rekoh, istina je, znači. Rekla sam joj da zove i babu. Došao je, pročitala sam i njemu poruku. Zagrlio me i rekao: “Kćeri moja jedina, htio sam ti reći kada si napunila 18 godina, ali ona je u Americi i bojali smo se da ne odeš za njom, pa smo odustali” - prepričava Buro.

Potom su joj objasnili da je zakonski usvojena iz Doma kada je imala tri godine, a da sve papire čuvaju u aktovci koju joj nikada nisu dali da dira.

- Nakon što su me usvojili, dvije godine su slali detektive da pronađu osobu koja me rodila, da odobri njihovo prezime. Da me ona tražila nazad sebi, ne bi mi mogli dati svoje prezime. S pet godina postala sam zvanično Buro, a ime mi nisu željeli mijenjati jer im se dopadalo - objašnjava Zeničanka.

Stupila je u kontakt sa ženom koja ju je rodila i pristala je sastati se s njom. Susret se desio 2014. godine, kada je ta žena došla u BiH. Senki je, kako kaže, posebno ironično to što je nije zanimalo ni to kakvo je djetinjstvo imala.

Bez emocija

Našle su se još jednom, nešto kasnije, kada je Senka rodila kćerkicu, da bi ta žena upoznala svoju unuku. Međutim, Buro ne krije da nije imala previše emocija ni prema njoj. Susreta više nije bilo, a danas se rijetko čuju.

Senka na kraju kaže kako je na neki način zahvalna toj ženi što ju je ostavila, jer je odrastala uz divne ljude koji su joj pružili svu ljubav.

Tokom susreta sa ženom koju ne želi nazvati majkom, već je oslovljava kao osobu koja ju je rodila, pitala je za biološkog oca. Potom je uz pomoć Hanasa Kovačevića saznala više informacija o ocu.

- Rekla mi je njegovo ime i prezime, ali ime njegovih sestara, mojih tetki, nikada nije htjela reći. Zahvaljujući Kovačeviću i njegovoj ekipi, pronašla sam tetke. Upoznala sam ih obje. Nažalost, biološki otac je ubijen 1996. godine - priča Buro.

Majka rekla da je umrla!?

Kada se Buro priključila grupi na Facebooku koju vodi Kovačević, a na kojoj se ljudi ponovo spajaju s rodbinom i prijateljima s kojima su davno izgubili kontakt, dobila je poruku.

- Iz bolnice si došla u moj stan. Čuvala sam te mjesec, zavoljela kao svoje rođeno dijete. Jedan dan mama te odvela u šetnju, a kada se vratila, rekla je da si u bolnici. Sutradan je došla i rekla da si umrla. Plakala sam. Kasnije sam saznala da si data na usvajanje. Sretna sam što si živa, ali i tužna, jer da je rekla da te ne želi, uzela bih te ja sebi. Uživaj u životu i ne tuguj za prošlošću - napisala joj je tada tetka.