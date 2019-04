Porodica Radivojac na svojoj farmi proizvodi tone mesa

Farma porodice Radivojac može da posluži kao dobar primjer svim poljoprivrednim proizvođačima u Republici Srpskoj.

Već treća generacija uspješno se bavi uzgojem svinja i bikova, a u rad su uključeni svi, od najmlađih do najstarijih članova porodice. Uspjeha im ne manjka, samo zemljišta za posaditi žito. Vlasnik farme kaže da nemaju gdje da posade onoliko koliko im treba da prehrane svu stoku, pa dosta toga moraju uzimati u zakup.



"Na farmi trenutno posjedujemo 110 krmača prasilica, a sve što oprase to tovimo do 100 kila i to prodajemo. Imamo 250 bikova u toku godinu, a bavimo se još i poljoprivrednom proizvodnjom, odnosno ratarstvom, sijemo pšenicu, kukuruz i tako", istakao je Savo Radivojac, farmer.

Njihov rad i uspjeh nije prošao neopaženo ni kod ministra Borisa Pašalića. Koliko je važna primarna poljoprivredna proizvodnja, toliko je bitna i industrija jer oni jedni bez drugih ne mogu, kaže ministar. To znaju i u mesnoj industriji "Tulumović", iz koje saradnju sa farmom porodice Radivojac održavaju na zavidnom nivou.



"Da bismo razvijali prehrambenu industiju moramo da imamo dovoljno sirovina. Ja sam bio u fabrici Tulumović, to je jedna respektabilna firma koja proizvodi značajne količine ili prerađuje značajne količine mesa i naš je interes da naše domaće fabrike što više sirovine uzimaju upravo od naših proizvođača", istakao je Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Sa farme porodice Radivojac svi proizvodi odlaze isključivo na tržište Republike Srpske. Svjesni su i toga da je važno akcenat staviti i na primjenu novih znanja i tehnologija uz čiju pomoć proizvodnja i uzgoj mogu itekako da se unaprijede.