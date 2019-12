Poreska uprava otkrila kako veliki marketi zaobilaze uplate prihoda

Novi sistem fiskalizacije u Republici Srpskoj može se očekivati naredne godine.

Ovo je prošle sedmice na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske najavila ministarka finansija Zora Vidović zbog, kako je navela, neefikasnosti postojećeg sistema.

Nova rješenja podrazumijevaće uvođenje novih fiskalnih kasa i softvera koji će biti zaštićen i u koji niko neće moći da nelegalno ubacuje druge sisteme.

Novi fiskalni sistem, nova borba protiv sive ekonomije, najavila je ministarka finansija Srpske.

Vidovićeva kaže da je sadašnji sistem, koji je uveden prije više od deceniju, u početku bio odličan, ali da su pojedinci vremenom pronašli način za izbjegavanje plaćanja poreza.

- Radi se na tome. Problem je što je Poreska uprava otkrila da kase u velikim marketima imaju dva softvera. Јedan koji na kraju dana upućuje dio prihoda pPreskoj upravi a dio ne upućuje - precizirala je Vidovićeva.

Resorna ministarka objasnila je razliku naplate novog fiskalnog sistema u odnosu na sadašnji.

- Za svaki račun koji dobijete u marketu ili bilo gdje drugo, prije nego što ga vi dobijete mora Poreska uprava da dobije taj prihod na svom računu. Na tom računu stoji da je Poreska uprava taj prihod dobila na svoj softver pa tek onda je to dobio kupac - pojasnila je ministarka.

Da je novi fiskalni sistem potreban Srpskoj ukazuju i ekonomisti. Uvjereni su da će predloženi model efikasnije djelovati na suzbijanju sive ekonomije.

- Sigurno je de na terenu se dešavaju situacije da imamo lažne fiskalne kase i onda izgleda prividno da se izdaju računi. Međutim ti računi se ne registruju u Poreskoj. Ovaj sistem je zamišljen tako da, čim se jedan račun izda, on automatski odlazi u Poresku - kaže ekonomista Predrag Duduković.

Godinama unazad na neophodnost borbe protiv sive ekonomije ukazivali su u Privrednoj komori Srpske.

Podržavaju, kažu, svaki model koji će pozitivno uticati na privredu Srpske.

- Ono što jeste problem i na šta stalno ukazujemo je to da ona privredna društva u Srpskoj koja posluju a koja na neki način izbjegavaju sve ono što je predviđeno zakonom, u odnosu na one koji ispunjavaju sve svoje obaveze, predstavljaju nelojalnu konkurenciju i to je za Privrednu komoru neprihvatljivo - naglasio je Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore Republike Srpske.

Finansijski troškovi uvođenja novog fiskalnog sistema, navela je resorna ministarka, ići će na teret budžeta Republike Srpske.