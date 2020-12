Studenti se vraćaju na fakultete u Srpskoj. Nakon dugog perioda sa zabrinjavajućim brojkama, ove godine su se na javne univerzitete u Republici Srpskoj upisala 603 studenta više nego prošle godine.

Od toga je 390 više u Banjaluci, a 213 više u Istočnom Sarajevu. Resorni ministar za ATV ocjenjuje - novi zakon je urodio plodom.

"Nakon dužeg perioda stagnacije odnosno pada broja upisanih studenata na javnim visokoškolskim ustanovama po prvi put došlo je do povećanja broja novoupisanih studenata. Mislim da je to posljedica primjene novog Zakona o visokom obrazovanju, konkretno one popularne mjere koja se odnosi na oslobađanje troškova školarine za sve one koji prvi put upisuju godinu na prvom ili drugom ciklusu studija", kaže Srđan Rajčević, ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske.

Po običaju, u Banjaluci je najviše zainteresovanih za medicinu i bezbjednost, a što se drugog ciklusa tiče studenti su pohrlili na filozofski, prirodno-matematički i poljoprivredni fakultet - do te mjere da su od ministarstva tražili proširenje liste. Rektor Univerziteta u Banjaluci smatra da su, sem zakona, kampanje za studiranje u Republici Srpskoj dale rezultate.

"Zaista smo zadovoljni, bez obzira što je manji broj srednjoškolaca, iz godine u godinu manji broj srednjoškolaca završava srednje škole. Dakle i ove godine planiramo to isto raditi, i mislim da je takođe značajna modernizacija studijskih programa na Univerzitetu u Banjaluci i značajnije poboljšanje izlaznih kompetencija studenata koji završavaju Univerzitet u Banjaluci", ističe Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta u Banjaluci.

Sredstva kojih više neće biti u kasama univerziteta će nadoknaditi Vlada, jer je za narednu godinu povećan budžet za javne univerzitete. Za studente nema dileme - jeftinije školovanje je razlog zbog kojeg su mnogi odlučili da se po prvi put upišu na fakultet ili da nastave sa studijama.

"Mislim da je glavni faktor koji je uticao na taj povećani upis jeste novi Zakon o visokom obrazovanju, koji je sproveden ove godine, koji propisuje da svi studenti koji redovno daju godinu za godinom imaju besplatno školovanje. Gledajući taj period kada sam ja upisivao, taj iznos generalno nije mali", kaže Nikola Bulović, predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjaluci.

Dok zakon u potpunosti ne zaživi, provodiće se rigorozne kontrole. Ministar za visoko obrazovanje podsjeća da inspekcija trenutno "češlja" sve visokoškolske ustanove u Srpskoj. Kontroliše se primjena novog zakona, sa akcentom na osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju.